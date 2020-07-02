TBMM İnternetinden Netflix'e Erişim Kısıtlaması Getirildi

ANKA'nın haberine göre bir son dakika gelişmesi yaşandı. TBMM internet sağlayıcıları, Netflix'e erişimi engelledi. Yetkililer, bu erişim engelinin genel olduğunu söyleseler de içeriden gelen bilgiler, YouTube ve Instagram gibi platformların erişime açık olduğu yönünde.

Türkiye'nin gündemi uzunca bir süre koronavirüs salgınıydı. Ancak dün itibarıyla gündem bir anda değişti ve tüm ülke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara dikkat kesildi. Çünkü Cumhurbaşkanı, sosyal medya platformlarına çok sert eleştirilerde bulunmuştu ve bu konuyla ilgili düzenleme yapacaklarını söylemişti. Hatta sabah saatlerinde de söz konusu yasal düzenlemenin detayları gün yüzüne çıktı.

Sosyal medyaya kontrol ya da kapatma uygulanması ile ilgili yapılan bu açıklamalar, kamuoyunun gündemine de doğrudan taşındı. İnsanlar, konuyla ilgili fikirlerini beyan ederken siyasiler de soluğu sosyal medya platformlarında aldılar. Devlet Bahçeli, düzenleme yapılana kadar sosyal medya kullanmayacağını açıklarken Meral Akşener'den ise Netflix'in popüler dizisi Dark ile ilgili bir çıkış geldi.

Meral Akşener'in Twitter'da yaptığı açıklamanın hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu tartışmaya dahil oldu ve bir tweet attı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı o tweet;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya açıklamalarından sonra yine sosyal medyadan yapılan tartışmaya Erdoğan'ın kendisi de dahil oldu. Erdoğan, belirli bir hedef göstermedi ancak attığı tweetin nereye gittiği fazlasıyla belliydi.

TBMM'den Netflix'e erişim kısıtlaması geldi

Tüm bu tartışmalar gündemi meşgul etmeye devam ederken şimdi bir son dakika gelişmesi yaşandı. ANKA'nın haberine Türkiye Büyük Millet Meclisi internet ağından Netflix'e erişim kısıtlandı. Yani TBMM çalışanları ve milletvekilleri, TBMM'nin internet sağlayıcılarını kullanarak Netflix'e erişemez oldular. Edinilen bilgilere Netflix'e girmeye çalışan kullanıcılar, "Bu siteye ulaşılamıyor. www.netflix.com ana makinesinin yanıt vermesi çok uzun sürdü." uyarısı ile karşılaşıyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilgi İletişim Başkanlığı yetkilileri, kafaları daha da karıştırdılar. Yetkililer, bunun Netflix'e özel olmadığını ve çalışma siteleri haricindeki diğer sitelere de erişim engeli getirildiği ifade edildi. Ancak söz konusu kısıtlamanın sadece Netflix'e uygulandığı ve TBMM'nin internet sağlayıcılarının Twitter, Instagram ve YouTube gibi platformlara erişebildikleri ifade ediliyor.