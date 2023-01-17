Netflix, iOS uygulamasında önemli bir güncelleme yaptı. Arayüzü değiştiren güncelleme, sunduğu yeniliklerle iPhone kullanıcılarına daha kolay ve iyi bir deneyim sunacak.

Sunduğu içerikler ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler olan Netflix, dün itibarıyla iOS uygulamasında önemli bir güncelleme yaptı. Platform, bu güncellemeyle arayüzde kullanıcıların hoşuna gidebilecek değişikliklere gitti.

Uygulamanın daha akıcı bir deneyim sunan yenilenmiş arayüzü, daha iyi animasyonlar, yeni efektler, geçişler ve fazlasını içeriyor. Gelin hep beraber iPhone kullanıcıları için yeniden tasarlanan uygulamada başka neler varmış bakalım.

Netflix’in iOS uygulamasını kullanmak artık çok daha kolay

Artık iPhone kullanan Netflix aboneleri uygulamayı açtığında, platformdaki bir dizi veya filmi tanıtan büyük bir kartla karşılaşacak. Bu kart da telefonun ivmeölçerleri kullanarak eklenen efektler ile birlikte hareket edebiliyor. Yukarıda gördüğünüz, UI tasarımcısı Janum Triverdi tarafından paylaşılan videodan özelliğin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Bu yeniliğin büyük beğeni toplayacağını söyleyebiliriz.

Netflix, yeni güncellemeyle birlikte artık insanların içerikleri kategoriye göre filtrelemesini, profiller arasında geçiş yapmasını ve uygulamanın neresinde olursa olsunlar arama yapmalarını kolaylaştırmak istiyor. Bir filme veya diziye dokunduğunuzda o içeriğin kartı genişliyor ve tüm detayları gösteriyor. Bunun yanı sıra ‘Çok Yakında’ olarak bildiğimiz sekmenin de değiştirildiği görülüyor.

Ülkemizde milyonlarca kullanıcısı bulunan Netflix, maalesef bugün ülkemizdeki abonelik ücretlerine zam yapmıştı. Yeni fiyat artışıyla birlikte ise en ucuz üyelik 64 TL’ye ulaştı. Zamla birlikte oluşan tüm fiyatları merak ediyorsanız aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.