Netflix’in 2021 yapımları içerisinde yer alan ve isminin şuan için “Bir Denizaltı Hikayesi” olarak viral olmasını sağlayan dizide yok yok. Kıvanç Tatlıtuğ’un yanında Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ece Çeşmioğlu ve Onur Ünsal gibi isimlerin yer alacağı yapımın ilk görselleri paylaşıldı.

Netflix’in Kıvanç Tatlıtuğ ile bir proje yapmak istediği bilinenler arasındaydı hatta en son La Casa De Papel’de İstanbul’u canlandıracağı dedikoduları almış başını gidiyordu. Türkiye’nin başarılı erkek oyuncuları içerisinde gösterilen (adam Jön Jön!) Kıvanç Tatlıtuğ’un denizaltında görev alan bir araştırmacıyı canlandıracağı yapımın yönetmeni ise Tolga Karaçelik.

Sarmaşık, Gişe Memuru ve Kelebekler filmleriyle birçok ödül alan Tolga Karaçelik'in Bir Denizaltı Hikayesi’nde yönetmen koltuğuna oturması dizinin beklentisini hayli arttırmış durumda.

Bir Denizaltı Hikayesi’nin Konusu Nedir?

Dünyada yaşanan bir doğal felaketin sonucunda Arman (Kıvanç Tatlıtuğ) isimli dalış eğitmeni ve deniz biyoloğunun denizaltında araştırma görevine katılmasını konu alan “Bir Denizaltı Hikayesi” kıyamet senaryolu diziler listesinde yer alacak.

Askeri denizaltın da Arman ve bir grup bilim insanı dünyada ne olup bittiği konusunda araştırmaya yapmaya başlarlar. Dünyadaki felaketin esas sebebi ve denizaltının gerçek görevini araştırmaya çalışan ekibin başına gelecekleri Netflix Türkiye hayranları merakla bekliyor.

Bir Denizaltı Hikayesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Bir Denizaltı Hikayesinin yayın tarihi ençok merak edilenler içerisinde yer alsada Netflix’in 2021 yılı içinde yayınlayacağı kesin. Elbette şunu bilmekte büyük fayda var, Netflix genellikle dizilerinden görseller sızdırmaya başladıktan en fazla üç ay sonrasında yeni dizilerini yayına alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ - Özge Özpirinçci aşkı görmemiz mümkün olan ve içinde korku, hayatta kalma, entrika ve aşk görmeyi beklediğimiz dizi ile ilgili sizlerde görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.