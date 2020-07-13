Netflix'in en popüler dizilerinden Lucifer'ın 5. sezon fragmanı yayınlandı. Lucifer'ın yeni sezonu, yakışıklı şeytanın cehennemde sıkışmasıyla başlayacak. Lucifer 5. sezon yayın tarihi, fragman ve diğer detaylar haberimizde.

İlk kez 2016 yılında Fox ekranlarında izleyicilerle buluşan Lucifer, ilerleyen süreçte ise yayın hayatına Netflix’te devam etmişti. 5. sezon için geçtiğimiz yıl onay olan Lucifer, 6. sezon ile birlikte ise ekranlara veda edecek.

Başrolde Tom Ellis’i izlediğimiz dizide Ellis’e Lauren German ve Kevin Alejandro gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Dizi ilk dört sezonunda hatırı sayılır bir seyirci kitlesi oluşturmayı başardı ve 5. sezonunda da bu kitleyi genişletmeyi hedefliyor.

Tom Ellis, 5. sezonda da hem Lucifer’ı hem de Michael'ı canlandıracak

Bugün itibarıyla fragmanı yayınlanan Lucifer’in 5. sezonunda, Lucifer’ın ailesinden yeni bir üye daha karşımıza çıkacak. Ayrıca Tom Ellis, hem Lucifer Morningstar hem de onun ikizi Michael olarak karşımıza çıkmaya devam edecek.

Lucifer’ın 4. sezonu, Lucifer Morningstar’ın cehenneme dönüşü ile sona ermişti. Bu nedenle beşinci sezon da Lucifer Morningstar’ın cehennemde sıkışıp kalmasıyla başlıyor ve Morningstar’ın diğer kardeşi Amenadiel, ona önemli bir ziyarette bulunuyor.

Lucifer’in 5. sezonu, 21 Ağustos itibarıyla Netflix aboneleriyle buluşacak. Netflix abonesiyseniz buraya tıklayarak 5. sezon için bir hatırlatıcı oluşturabilir ve 5. sezon fragmanını Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Netflix Türkiye henüz Lucifer 5. Sezon’un Türkçe fragmanını paylaşmadığından hemen aşağıdaki bağlantıdan 5. sezonun orijinal fragmanını izleyebilirsiniz.

Lucifer 5. sezon fragmanı (İngilizce)