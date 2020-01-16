İkinci sezon finalinin ardından devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Netflix dizisi Mindhunter, tam anlamıyla bir çıkmazın içine girmiş gibi görünüyor. Dijital yayın platformu, serinin yıldızları Jonathan Groff, Holt McCallany ve Anna Torv’un projeden ayrıldıklarını duyurdu.

Mark Olshaker ve John E. Douglas tarafından kaleme alınan Mindhunter, Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit romanına dayanan Mindhunter, Netflix'in son yıllarda yaptığı en başarılı orijinal dizilerden biri olarak göze çarpıyor. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Seven, Zodiac ve Gone Girl gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız David Fincher’ın üstlendiği dizi, 1970’lerde psikoseksüel cinayetleri araştırmak için FBI içinde kurulan Davranış Bilimleri Birimi adında özel bir büroyu ele alıyor.

Geride bıraktığı iki sezonda kemik bir hayran kitlesi yaratan Mindhunter, üretim tarafında bazı önemli sorunlarla karşı karşıya. Henüz Netflix’ten üçüncü sezon onayını almayan dizi, başrol oyuncuları Jonathan Groff (Holden Ford), Holt McCallany (Bill Tench) ve Anna Torv’u (Wendy Carr) kaybetti. Dijital yayın devi tarafından yapılan açıklamada, serideki belirsizlik nedeniyle her üç oyuncunun da projedeki sözleşmelerinden ayrıldıkları ifade edildi.

Mindhunter'ın üçüncü sezonu için belirsizlik sürüyor

Dizideki değişiklik, Mank filmi ve Love, Death and Robots dizisinin ikinci sezonu da dahil olmak üzere Netflix için başka projeler üzerinde çalışan Fincher'in yoğun programından kaynaklanıyor. Usta yapımcı ve yönetmenin gelecekte yeniden Mindhunter’a odaklanabileceğini belirten Netflix, Fincher'ın bu esnada oyuncuları başka projelerden alıkoymanın adil olmadığını düşündüğünü söyledi.

Fincher'ın Mindhunter’ı 5 sezon olacak şekilde planladığını biliyoruz. Dolayısıyla bunun geçici bir ayrılık olabileceğini söylemekte yarar var. İlk Netflix filmi Mank’a büyük bir önem veren Fincher, şu an için dizinin üçüncü sezonunu beklemeye almış durumda. Bu tamamen bir spekülasyon olsa da, Mindhunter’ın yeni sezonu için 2021 veya 2022 yılı işaret ediliyor. Yine de şu an için bekleyip, görmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Mindhunter’ın ikinci sezonu 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başlarında görülen Atlanta çocuk cinayetlerini işlemişti.

Mindhunter ikinci sezon fragmanı: