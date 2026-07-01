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Netflix'ten Efsane Oyun Serisi Persona'nın Live-Action Dizisi Geliyor: Yapımcı Kadroda Yok Yok!

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Netflix, oyun dünyasının sevilen serisi Persona'yı live-action dizi olarak izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Netflix'ten Efsane Oyun Serisi Persona'nın Live-Action Dizisi Geliyor: Yapımcı Kadroda Yok Yok!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasını kasıp kavuran RPG serisi Persona, canlı kanlı bir televizyon dizisine dönüşüyor.

Hem de arkasında dijital yayın devinin ve sektörün en gedikli yapımcılarının gücü de arkasında olacak. Variety’nin özel haberine göre Netflix, Persona’yı live-action bir diziye uyarlamak için kolları sıvadı.

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Netflix'ten Efsane Oyun Serisi Persona'nın Live-Action Dizisi Geliyor: Yapımcı Kadroda Yok Yok!
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Stranger Things'in yapımcıları iş başında

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Dizinin mutfağında kelimenin tam anlamıyla bir "şampiyonlar ligi" kadrosu var. Projenin showrunner’lığı ve senaristliği, Star Trek: Picard ve 12 Monkeys gibi yapımlardan tanıdığımız Christopher Monfette’e emanet.

Asıl bomba ise yapımcı kadrosunda. Netflix'i Netflix yapan Stranger Things ile gişe canavarı Deadpool & Wolverine’in arkasındaki yapım şirketi 21 Laps, projenin lokomotifi olacak. Onlara, oyun uyarlamaları konusunda uzmanlaşan Sonic the Hedgehog’un yapımcı şirketi Story Kitchen ve bizzat SEGA eşlik ediyor. Kısacası oyunun ruhuna sadık ama ekranda devleşecek bir iş bizleri bekliyor.

Peki Persona dizisinde ne göreceğiz?

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1996’dan beri hayatımızda olan ve en son 2026'da duyurulan Persona 6 ile heyecanı katlayan seri, aslında tam bir "çift hayat" hikâyesi. Klasik bir Persona macerasında, bir yandan sıradan Japon lise öğrencilerinin ergenlik dramalarını, sınav maceralarını ve arkadaşlık ilişkilerini yaşarken; diğer yandan gece çöktüğünde maskelerimizi takıp doğaüstü tehditlerle ve kendi içsel canavarlarımızla savaşıyoruz.

Netflix daha önce Arcane ve Cyberpunk: Edgerunners gibi oyun uyarlamalarıyla turnayı gözünden vurmuştu. Şimdi ise sıra oyun dünyasının en stilize, en havalı evrenlerinden birine geldi. Ortaya nasıl bir iş çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

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Netflix Oyunlar

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