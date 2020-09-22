Netflix, geçtiğimiz yıl yayınlanan fantastik dizisi Siyah Kristal: Direniş Çağı'nın devam sezonunu iptal etti. Yapımcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hikayenin gelecekte devam edip sonlandırılacağını ifade etti.

Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film yayıncısı olan Netflix, yaklaşık bir yıl önce yayınlanan dizisi Siyah Kristal: Direniş Çağı’nın ikinci sezonunu iptal etti. Böylece The Jim Henson Company tarafından hayata geçirilen fantastik türdeki yapım, bir sezonluk Netflix macerasının ardından ekranlara veda etmiş oldu.

Netflix’in “Güce aç efendiler, Thra gezegenindeki hayatı emerken bir grup cesur Gelfling, dünyalarını kurtarmak ve karanlığa karşı mücadele etmek için omuz omuza verir.” şeklinde açıkladığı dizi, kendi hayran kitlesini oluşturmayı başarsa da dünya çapında bir hit olmayı başaramamıştı ki görünüşe göre bu durum, dizinin sonunu getirdi.

Yapımcı: Gelecekte hikayeyi tamamlamanın farklı yollarını arayacağız

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yapımcı Lisa Henson, “Siyah Kristal: Direniş Çağı’nın devam sezonu olmayacağını onaylayabiliriz. Dizinin hayranlarının hikayenin nasıl sonuçlanacağını merak ettiğinin farkındayız ve ilerileyen dönemde hikayeyi tamamlamanın farklı yollarını arayacağız. Projeyi gerçekleştirmemiz için imkan sağlayan Netflix’e minnettarız ve Direniş Çağı ile ilgili yaptığımız iş ile gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fantastik ve drama unsurlarını aksiyon ve macera ile aynı potada eriten Siyah Kristal: Direniş Çağı’nın oyuncu kadrosunda Taron Egerton, Nathalie Emmanuel, Anya Taylor-Joy, Donna Kimball, Mark Hamill, Simon Pegg, Helena Bonham Carter, Lena Headey gibi isimler yer alıyordu.

Ağustos 2019 itibarıyla Netflix kütüphanesindeki yerini alan Siyah Kristal: Direniş Çağı’nın ilk sezonu, ortalama 50 dakika uzunluğunda 10 bölümden oluşuyordu. Dizinin ilk sezonunu izlemek isteyenler buraya tıklayarak Netflix sayfasına ulaşabilirler. Ayrıca diziye başlamadan önce aşağıdaki fragmanı izleyerek bir ön fikir edinebilirsiniz.

Siyah Kristal: Direniş Çağı fragmanı