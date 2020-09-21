Netflix Dizisi Atiye'ye Şimdi de İntihal Davası Açıldı

Netflix'in popüler dizilerinden Atiye, bir kez daha dava ile karşı karşıya kaldı. Bu kez yazar Buket Uzuner, popüler dizi için bir intihal davası açtı.

Netflix’in en popüler yerli yapımları arasında yer alan ve 10 Eylül itibarıyla 2. sezonunun yayınlandığı Atiye, bir kez daha mahkemelik oldu. Daha önce dizinin esinlendiği Dünyanın Uyanışı adlı kitabın yazarı Şengül Boybaş tarafından ön jenerikte, fragman, afiş gibi tanıtımlarda kitabın ve yazarın ismine yer verilmediği gerekçesiyle mahkemelik olan Atiye’ye şimdi de yazar Buket Uzuner dava açtı.

Atiye dizisinde 2015 yılında yayımladığı “Toprak” romanının izinsiz kullanıldığını belirten yazar, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde intihal davası açtı. Açılan davanın gerekçesinde Buket Uzuner’in “Tabiat Dörtlemesi” olarak bilinen “Su”, “Toprak”,”Hava”, “Ateş” adlı romanlarının hepsinde ana karakter olan ‘Defne Kaman’ ve anneannesi ‘Umay Nine’nin dizide izinsiz ve sözleşmesiz kullanıldığı ifade edildi.

"Bu dava, Türkiye’deki edebî intihaller için bir örnek teşkil edecek"

Söz konusu davanın Türkiye’deki edebî intihaller için bir örnek teşkil edeceğini ifade eden yazar Uzuner, davanın ardından fikir hırsızlığının zorlaşacağını umduğunu deli getirdi. Kültür Servisi tarafından aktarılan bilgiye göre dava ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“Bilindiği gibi bir roman ve senaryonun temeli onun ana karakterleridir ve olayların akışı yoğunluklu olarak ana karakterlerin belirlediği bir yolda gelişir. Bu gerek edebiyatçılar gerek senaryo, film ve dizi sektöründe çok bilinen bir teknik konudur.

‘Atiye’ dizisinin senaryosu, Buket Uzuner’in ‘Defne Kaman’ın Maceraları – Toprak’ romanının ana karakterleri üzerine farklı adla kurulduğu ‘Atiye’ dizisi, yazarın ‘Su’, ‘Hava’ ve aynı serinin yazmakta olduğu ‘Ateş’ adlı eserlerine karşı bir fikir ihlalidir.

‘Atiye’ dizisi senaryosundan Buket Uzuner’den izinsiz ve habersiz alınan (arkeolog, anne, kız kardeş gibi) ana ve yan karakterler (bunların adları değiştirilmiş) olayın örgüsü ve gidişatı çıkarıldığında geriye ‘Atiye’ diye bir dizi kalmamaktadır.

Burada açık ve net bir intihalden ziyade Buket Uzuner’in sevilen romanının ustaca değiştirilerek işlenmesi ve bundan bir senaryo çıkarılması söz konusudur. Buna rağmen yapımcılar kamuoyunu yanıltmamışlar ve kamuoyu bu dizinin ‘Toprak’ romanı ve dört elementin karakterleri ve konusunun değiştirilerek işlenmesi olduğu farkına varmış ve bunu sosyal medyada dile getirmiştir.”