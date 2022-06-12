Netflix, geçtiğimiz sene yayınlanan ve sosyal medyada fazlaca gündem olmayı başaran sevilen dizisi Squid Game’in ikinci sezonunu Twitter üzerinden paylaştığı ‘davet kartı’ ile resmen duyurdu.

Netflix, orijinal dizilerinin yüksek çoğunluğunu kullanıcılarına sevdirmeyi başarıyor, sebebi ise açık: Gerçekten birçoğu yüksek kaliteye sahip yapımlar. Squid Game de onlardan biri. Pandemi sürecinde yayınlanan ilk sezonuyla Squid Game, tüm sosyal medyanın diline düşmüştü.

Hayatında sıkıntıları olan insanların tanıştıkları bir kişi aracılığıyla davet edildiği ve gittiklerinde büyük para ödülünü kazanabilmek için son hayatta kalan kişi olmaya uğraştıkları oyunları işleyen Squid Game’in 2. sezonu heyecanla bekleniyordu. Beklenen haber geldi ve Netflix resmen duyurdu.

Squid Game 2. sezonu geliyor!

Netflix, Twitter hesabından paylaştığı video ile sevilen dizisi Squid Game’in 2. sezonunun geldiğini resmen duyurdu. Videoda dizideki ilk oyun olan ‘Yeşil ışık – Kırmızı ışık’ oyunundaki bebek bulunuyor.

Tek duyuru bu da değil. Bildiğiniz gibi dizide birisi Squid Game’e katılmak isterse üzerinde yuvarlak, üçgen ve kare şekillerinin bulunduğu karttaki numarayı aramak zorunda. Dizinin 2. sezon duyurusu için Netflix, o kart temalı bir görsel paylaştı.

O görselde şu sözler yer alıyor: “Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee’nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Squid Game’in 2. sezonu nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.