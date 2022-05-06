Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonu hakkında yeni bilgiler paylaştı. Hyuk, ikinci sezonda izleyicileri daha iyi oyunların bekleyeceğini açıkladı.

İçerdiği şiddet ögeleriyle hem izleyenlerin beğenisini toplayan hem de büyük tartışmalara yol açan Netflix dizisi Squid Game, ilk sezonu bittikten hemen sonra ikinci ve üçüncü sezon için de onay almıştı. Netflix’in şu ana kadarki en kazançlı işi olan dizi, bugün ikinci sezonundan yeni bir haberle tekrar gündeme geldi.

Squid Game’in arkasındaki isim ve dizinin yönetmeni olan Hwang Dong-Hyuk, dizinin ikinci sezonu hakkında yeni bilgiler paylaştı. The Playlist’in “İkinci sezon için aklında bir fikir var mı?” sorusunu cevaplayan Dong-Hyuk, ‘bazı’ fikirlerin olduğunu ancak spoiler vermeyeceğini söyledi. Fakat yeni sezon hakkında hiçbir şey paylaşmadan da geçmedi.

İkinci sezonda daha fazla ve ‘iyi’ oyunlar olacak:

Hwang Dong-Hyuk, Squid Game’in ikinci sezonunun birinci sezondaki oyunlara göre çok daha iyi olacak yeni oyunlara ev sahipliği yapacağını açıkladı. Dong-Hyuk’un paylaştıkları burada sonlanırken, dizinin ikinci sezonunun çıkış tarihi hakkında da herhangi bir ipucu verilmedi. Hyuk, daha önce de ikinci sezon hakkında önemli bir bilgi paylaşmıştı.

Yakın zamanda Deadline’a konuşan Dong-Hyuk, Gi-hun’un ikinci sezonda geri geleceğini resmen açıklamıştı. Bununla birlikte ilk sezonun kötü karakteri Front Man’in de dönüşünü açıklayarak bir beklenti oluşturmuştu. Hyuk, Variety’e yaptığı başka bir açıklamadaysa ikinci sezonun 2024 yılının sonuna doğru gelmesini umduğunu söylemişti.