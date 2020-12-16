Yılbaşını gerçek bir The Witcher kutlamasına çevirmek isteyen Netflix, dizinin perde arkasından yeni set fotoğrafları paylaştı. Böylece hayranların sürpriz beklentisi de cevaplanmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde Netflix, yılbaşını bir The Witcher eğlencesine çevirmek için Witchmas adını verdiği bir etkinlik düzenlemişti. Bu etkinlikte hayranlar, platformdan bir sürpriz talebinde bulunmuştu. Netflix bu talebe cevap verdi.

Dizinin kamera arkasından 3 farklı kare paylaşıldı. Bu sahneler sayesinde dizinin bizim görmediğimiz yüzünde neler olduğuna şahitlik etme şansına sahip oluyoruz. Görseller serinin hayranları için oldukça dikkat çekici.

Seyircilerin seçimi

The Witcher resmi Twitter hesabından hafta sonu yapılan 2. sezon paylaşımının ardından dizinin takipçileri, %67,5 oranında "sürpriz yasasını" kullanmak istediklerini belirtmişti. Dizinin başındaki isim olan Lauren S. Hissrich, sahne arkasından görüntüler paylaşmıştı.

Yapılan paylaşımda "Bugün, kaderi seçtiniz. Daha önceki Witcherları onurlandırın, şimdi merakla etrafınıza bakın ve bırakın merakınız keşfetsin." ifadeleri yer aldı. Ayrıca The Witcher internet sitesinde bir interaktif harita yüklendi. "Witchmas'ın 6 günü" ifadesi, oylamaların sonuçlarına göre haritaya yeni şeyler eklenebileceğini gösteriyor.

Şu anda haritada yer alan "Geçmişi onurlandırmadan Kıta'da ilerleyemezsiniz." ifadesi de bu görüşü destekliyor. Böylece The Witcher izleyicileri kendilerine hangi bilgilerin sunulacağına kendileri karar veriyor.

Yeni anket yayınlandı

Birkaç saat sonra ise resmi The Witcher hesabından bir sonraki anket sorusu paylaşıldı. Soruda "İleriye bakmak için bir şans, ya da kaderinizi kabul edecek ve sürprizleri ozanın seçimine bırakacaksınız. Demek istediğim, kadere… #Witchmas" ifadesi yer aldı. Seçenekler ise 2. sezondan bir senaryo sayfası ya da sürpriz yasası oldu.

Serinin hayranları muhtemelen 2. sezondan daha fazla sürpriz görmek isteyecektir. Yakın zamanda Geralt'ı yeni zırhıyla görmüş, Yennefer'le hasret gidermiş ve Kaer Mohen'de eğitimine hazırlanan Freya Allen'e şahitlik etmiştik. Bakalım dizinin ikinci sezonu beklentileri karşılamakta başarılı olabilecek mi?