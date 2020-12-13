Henry Cavill, The Witcher Setinde Yaralandı

The Witcher'ın 2. sezon çekimleri, Henry Cavill'ın sette yaralanması sonucu bir kez daha durduruldu. Rivialı Geralt rolünde izlediğimiz ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu ancak yürüyüşünde bozukluk meydana geldiği için çekimlere ara verildiği bildirildi.

The Witcher'ın merakla beklenen 2. sezon çekimleri, COVID-19 salgını sebebiyle sekteye uğramış ve durdurulmuştu. Vaka sayılarındaki azalmayla birlikte kontrollü bir şekilde yeniden başlayan çekimler, bu kez de sette yaşanan bir sakatlık nedeniyle durduruldu.

The Sun'ın haberine göre, çekimlerin gerçekleştirildiği Arborfield Stüdyoları'nda 6 metre yükseklikte saldırı eğitimi alırken yaralanan Henry Cavill'e doktorlar dinlenmesini tavsiye etti ve çekimler durduruldu.

Başarılı oyuncunun durumunun ciddi olmadığı ancak düzgün yürüyemediği açıklandı. Bu şekilde çekimlere devam edilemeyeceği için de sete ara verildiği bildirildi. The Sun'a konu ile ilgili bilgi veren kaynak, Cavill'ın birden acı içinde kaldığını ancak ilk etapta bu sakatlığa neyin sebep olduğunu anlayamadıklarını belirtti.

Cavill, The Witcher setinde daha önce de kör olma tehlikesi yaşamıştı:

Bu, Henry Cavill'ın sette başına gelen ilk kötü durum değil. İlk sezonun çekimleri esnasında ünlü oyuncunun göz doktorunun tavsiyesine uymadığı için gözlerini riske attığı ve büyük bir tehlike atlattığı biliniyor.

Henry Cavill'ın sette taktığı lenslerin oyuncunun gözlerine zarar verdiği ve bu lensleri zaman zaman çıkararak gözlerini dinlendirmesi gerektiği doktorlar tarafından söylenmişti. Doktorlar Cavill'a bunları yapmazsa kör olabileceğini söylemesine rağmen Cavill'ın bu uyarılara kulak asmadığı söyleniyor. Sonrasında ise bir gün çekimler devam ederken büyük bir acı ve yanmayla göz doktoruna giden Cavill, durumun lenslerden kaynaklandığını öğrenmesine rağmen çekimlere devam etmek istemiş fakat doktoru, çekimleri zorla durdurmuş.