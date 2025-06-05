Netflix, 4 Haziran itibarıyla Türkiye'deki abonelik ücretlerinde güncelleme yaptı. Netflix, Türkiye'deki Temel, Standart ve Premium abonelik planlarının fiyatlarını ortalama yüzde 26 oranında artırdı. Bu artışla beraber Türkiye’deki kullanıcılar için abonelik maliyetleri bir kez daha yükselmiş oldu.

Netflix, Türkiye'deki kullanıcılarını ilgilendiren sessiz bir fiyat artışı gerçekleştirdi. 4 Haziran gece saatlerinde yapılan değişiklikle birlikte platformun tüm abonelik planlarında fiyatlar yükseltildi.

Netflix, geçtiğimiz yılın temmuz ayında yaptığı zammın ardından bu yıl da benzer bir artışa gitti. Yapılan son güncellemeyle birlikte fiyatlar yaklaşık yüzde 26 oranında yükseldi. Böylece en uygun Netflix abonelik planı artık 189,99 TL’den başlıyor.

En düşük Netflix planı 189,99 TL'den başlıyor

Yapılan güncellemeye göre Temel, Standart ve Premium paket fiyatlarında ortalama yüzde 26'lık bir artış yaşandı. Temel plan 149,99 TL'den 189,99 TL'ye, Standart plan 229,99 TL'den 289,99 TL'ye, Premium plan ise 299,99 TL'den 379,99 TL'ye çıkarıldı.

Yıl içinde ikinci kez yapılan bu artışın, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. Türkiye dışındaki ülkelerde henüz bir fiyat değişikliği yapılmamış olsa da benzer ekonomik koşulların farklı bölgelerde de zam ihtimalini gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Platformun fiyat politikalarında döviz kuru etkisinin belirleyici olmaya devam ettiği görülüyor. Yapılan artışla birlikte, Türkiye’deki kullanıcılar için abonelik maliyetleri bir kez daha yükselmiş oldu.