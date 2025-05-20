Clash of Clans ve Clash Royale evrenlerini bir araya getirecek animasyon dizi, Netflix tarafından resmi olarak duyuruldu. Netflix, Supercell'in popüler mobil oyunu Clash of Clans’ı animasyon diziye uyarlayacağını ve yapım sürecinin başladığını açıkladı.

Mobil oyun denince akla gelen ilk isimlerden Clash of Clans, şimdi yepyeni bir formatla karşımıza çıkıyor. Supercell’in sevilen oyun evreni, Netflix’te animasyon dizi olarak hayat bulacak ve Clash of Clans ile Clash Royale dünyalarını bir araya getirecek.

Netflix’in paylaştığı bilgilere göre dizi şu anda yapım aşamasında ve Clash evreni ilk kez bu kadar geniş kapsamlı bir hikâyeyle ekrana taşınıyor. iOS ve Android'de toplam 4 milyar indirmeye ulaşan bu iki oyun, bu kez animasyon dizi formatında izleyiciyle buluşacak. Animasyon kısmı ise Vancouver merkezli ICON Creative Studio'ya emanet.

Beklenen dizi için Netflix ve Supercell’den açıklama geldi

Dizinin merkezinde, köyünü korumak için mücadele eden ancak bu süreçte beklenmedik zorluklarla karşılaşan bir Barbar karakter yer alacak. Karakter farklı özelliklere sahip savaşçılardan bir ekip kurarak, çatışmaların komik ve kaotik dünyasında yön bulmaya çalışacak. Yapımın yönetici yapımcılığını Fletcher Moules üstlenirken senaryo ekibinde Ron Weiner da bulunuyor.

Projenin yayın tarihi ve seslendirme kadrosu şimdilik açıklanmadı. Ancak Netflix ve Supercell, yaptıkları açıklamalarda bu dizinin uzun zamandır planlanan bir proje olduğunu belirtti. Oyun dünyasını yakından takip eden oyuncuların ve animasyon dizileri seven izleyicilerin projeye yoğun ilgi göstereceğini vurguladı.