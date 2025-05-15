Netflix, içeriklerinin ortasında veya duraklatıldığında gösterilecek üretken yapay zekâ içeren reklamlar getireceğini duyurdu. Bu reklamların ne zaman abonelere gösterilmeye başlayacağını da açıkladı.

Yapay zekâ teknolojileri izlediğimiz filmlerden iş için kullandığımız araçlara kadar hayatımızın her yerine girmeye başlamış durumda. Şirketler de bu teknolojileri kullanmanın farklı yollarını arıyorlar. Dünyanın en büyük film ve dizi platformu Netflix de bunlardan biri. Şirket, şimdi ise reklamlar konusunda bir hamle yapacağını açıkladı.

Şirket, reklamverenler için düzenlediği bir etkinlikte; içeriklerine eklenecek, üretken yapay zekâyı içeren interaktif reklamlar geliştirdiğini duyurdu. Biraz ilginç bir şekilde Netflix yöneticisi Amy Reinhard, Netflix üyelerinin dizilere ve filmlere gösterdikleri ilgi kadar reklamlara da ilgi gösterdiklerini belirtti. Bunun pek doğru olmadığını hepimiz biliyoruz.

Üretken yapay zekâ reklamları, 2026’da abonelere gösterilmeye başlayacak

Şirketin bahsettiği yeni interaktif reklamlar, içerik ortasında ve kullanıcı içeriği duraklattığında karşısına çıkacak. Yapay zekânın bu reklamlarda nasıl kullanılacağı paylaşılmamış ancak reklamları oluşturma veya hedef kitleyi belirlemede kullanılabileceğini tahmin edebiliriz. Şirket, 2026 itibarıyla yeni reklamların gösterilmeye başlanacağını söylüyor.

Tabii ki bu yeni reklamlar, yalnızca reklamlı aboneliğe sahip kullanıcılar için olacak. Tüm aboneler için değil. Şirket, 2022’de reklamlı aboneliğini kullanıma sunmuştu. Bu paket, ülkemizde hâlâ bulunmuyor. Şirketin açıklamalarına göre bu paketteki aboneler, ayda ortalama 41 saatini Netflix’te geçiriyormuş.

Netflix’in reklam işi konusunda daha kendini “erken aşamalarda” olarak gördüğünü de eklemek gerek. Bu kapsamda birkaç ay önce kendi şirket içi reklam platformunu çıkarmıştı. Ayrıca 2025’te reklam gelirini 2 kat artırmaktı. Yani anlayacağınız kullanıcılar, önümüzdeki dönemde Netflix’te çok daha fazla reklam görebilir.