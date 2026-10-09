Hisense "İçindeki Işığı Hisset" Lansmanıyla Türkiye Pazarına Giriş Yaptı

Hisense, yenilikçi televizyon ve akıllı klima modellerini tanıttığı özel bir lansmanla Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı.

Hisense, Türkiye operasyonlarını görkemli bir lansmanla başlattı. “İçindeki Işığı Hisset” konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte iş ortakları, sektör temsilcileri ve teknoloji basını bir araya geldi.

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Türkiye pazarında yeni yer edinen Hisense, ilk etapta sinematik görüntü kalitesi vadeden yeni nesil televizyonları ve yüksek performanslı akıllı klima sistemleriyle Türkiye’deki tüketicilere merhaba dedi.

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Dev ekranlar ve akıllı iklimlendirme teknolojileri ilk kez sergilendi

Etkinliğin en çok dikkat çeken ürünü, RGB MiniLED teknolojisini 116 inçlik dev boyutta sunan 116UXQ televizyon modeli oldu. Katılımcılar, RGB MiniLED serisinin UR8 ve UR9 modellerinin yanı sıra satışta yer alan ULED MiniLED ile Hi-QLED serilerini yerinde test etti.

Görüntü teknolojilerinin yanında markanın Hi-Smart, Max Comfort, Energy Pro X serisi klimaları ile Air Master modeli de lansman alanındaki yerini aldı. “Hisense ile Geleceğin Evi” alanında ise henüz Türkiye pazarında satışa sunulmayan akıllı beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri tanıtıldı.

Marka liderlerinden uzun vadeli yatırım sözü

Hisense Europe CEO’su Hanson Han, Türkiye pazarına uzun vadeli bir vizyonla adım attıklarını belirterek, teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırması gerektiği anlayışıyla hareket ettiklerini ve pazardaki yüksek potansiyelden heyecan duyduklarını ifade etti. Spor yatırımlarına değinen Hisense Avrupa Pazarlama Direktörü Alenka Potočnik Anžič ise FIFA ve UEFA iş birlikleriyle inşa ettikleri küresel güveni Türkiye’deki tüketici deneyimine taşıyacaklarını aktardı.

Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb, güçlü bir satış ve satış sonrası hizmet altyapısı kurduklarını belirterek, 2027’den itibaren ürün kategorilerini kademeli olarak büyüteceklerini ve üstün teknolojiyi “ulaşılabilir lüks” anlayışıyla geniş kitlelere ulaştıracaklarını kaydetti. Hisense Türkiye Ticari Direktörü Ekin Doğan Çomak da teknolojiyi hayatın merkezine alan, sürdürülebilir bir güven bağı inşa etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.