Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Hisense "İçindeki Işığı Hisset" Lansmanıyla Türkiye Pazarına Giriş Yaptı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Hisense, yenilikçi televizyon ve akıllı klima modellerini tanıttığı özel bir lansmanla Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı.

Hisense "İçindeki Işığı Hisset" Lansmanıyla Türkiye Pazarına Giriş Yaptı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hisense, Türkiye operasyonlarını görkemli bir lansmanla başlattı. “İçindeki Işığı Hisset” konseptiyle gerçekleştirilen etkinlikte iş ortakları, sektör temsilcileri ve teknoloji basını bir araya geldi.

Türkiye pazarında yeni yer edinen Hisense, ilk etapta sinematik görüntü kalitesi vadeden yeni nesil televizyonları ve yüksek performanslı akıllı klima sistemleriyle Türkiye’deki tüketicilere merhaba dedi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Hisense "İçindeki Işığı Hisset" Lansmanıyla Türkiye Pazarına Giriş Yaptı
2
2

Dev ekranlar ve akıllı iklimlendirme teknolojileri ilk kez sergilendi

2

Etkinliğin en çok dikkat çeken ürünü, RGB MiniLED teknolojisini 116 inçlik dev boyutta sunan 116UXQ televizyon modeli oldu. Katılımcılar, RGB MiniLED serisinin UR8 ve UR9 modellerinin yanı sıra satışta yer alan ULED MiniLED ile Hi-QLED serilerini yerinde test etti.

Görüntü teknolojilerinin yanında markanın Hi-Smart, Max Comfort, Energy Pro X serisi klimaları ile Air Master modeli de lansman alanındaki yerini aldı. “Hisense ile Geleceğin Evi” alanında ise henüz Türkiye pazarında satışa sunulmayan akıllı beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri tanıtıldı.

Marka liderlerinden uzun vadeli yatırım sözü

2

Hisense Europe CEO’su Hanson Han, Türkiye pazarına uzun vadeli bir vizyonla adım attıklarını belirterek, teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırması gerektiği anlayışıyla hareket ettiklerini ve pazardaki yüksek potansiyelden heyecan duyduklarını ifade etti. Spor yatırımlarına değinen Hisense Avrupa Pazarlama Direktörü Alenka Potočnik Anžič ise FIFA ve UEFA iş birlikleriyle inşa ettikleri küresel güveni Türkiye’deki tüketici deneyimine taşıyacaklarını aktardı.

Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb, güçlü bir satış ve satış sonrası hizmet altyapısı kurduklarını belirterek, 2027’den itibaren ürün kategorilerini kademeli olarak büyüteceklerini ve üstün teknolojiyi “ulaşılabilir lüks” anlayışıyla geniş kitlelere ulaştıracaklarını kaydetti. Hisense Türkiye Ticari Direktörü Ekin Doğan Çomak da teknolojiyi hayatın merkezine alan, sürdürülebilir bir güven bağı inşa etmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinden Diğer İçerikler

Volkswagen, 50 Bin Kişiyi Daha İşten Çıkartacak! Ürünlerin Yarısı Piyasadan Çekilecek

Volkswagen, 50 Bin Kişiyi Daha İşten Çıkartacak! Ürünlerin Yarısı Piyasadan Çekilecek

Samsung, Avrupa'nın En Büyük Yapay Zekâ Girişimlerinden Mistral’e Yatırım Yaptı: İşte Detaylar

Samsung, Avrupa'nın En Büyük Yapay Zekâ Girişimlerinden Mistral’e Yatırım Yaptı: İşte Detaylar

AI Hazır, Robotik Hazır, Biyoteknoloji Hazır: Peki İnsan Bu Dönüşüme Hazır mı?

AI Hazır, Robotik Hazır, Biyoteknoloji Hazır: Peki İnsan Bu Dönüşüme Hazır mı?

Bir Süredir İnternet Sitesine Erişilemeyen EasyCep'ten Resmî Açıklama Geldi

Bir Süredir İnternet Sitesine Erişilemeyen EasyCep'ten Resmî Açıklama Geldi

webtekno TV

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

1 Milyon TL'ye Kadar Alınabilecek, En Sorunsuz Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Elektrikli Otomobiller İçin Devrim: Honda 'Mühendislik Harikası' Dedirtecek Yeni Bir Teknoloji Üzerine Çalışıyor

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte T10X ve T10F'in Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi: Kuga'da İndirim Fırsatı

Ekim 2026 Ford Fiyat Listesi: Kuga'da İndirim Fırsatı

Ekim 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Belli Oldu: En Ucuzu 3,4 Milyon TL

Ekim 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Belli Oldu: En Ucuzu 3,4 Milyon TL

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com