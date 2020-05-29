180 milyondan fazla aboneye hizmet veren Netflix, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu konumunda. Üstelik sayısız içeriğin bulunduğu bu platforma her gün binlerce yeni abone katılıyor. Eğer sizler de Netflix'e yeni katıldıysanız bu 6 tavsiye, Netflix deneyiminizi ciddi anlamda iyileştirebilir.

Yıllar su gibi akıp geçerken yaşanan teknolojik gelişmeler, insanların yaşam standartlarını bir hayli değiştirdi. Örneğin bir dönemler tüplü televizyonlar ulaşılamaz ürünlerken artık bu ürünlerin satışı bile yapılmıyor. Ayrıca geleneksel TV kanallarının yerini de yavaş yavaş çevrimiçi film ve dizi platformları almaya başladı. Bu sektörün bir numarası ise tahmin edilebileceği üzere Netflix.

Netflix, bugün 180 milyondan fazla aboneye sahip. Kullanıcılar, kimi zaman tüm dünyada popüler hale gelen dizi ve filmleri kimi zaman da kendi tarzlarına en uygun içerikleri izleme imkanı yakalıyorlar. Üstelik bu platform, tüketicilere uygun fiyatlarla ulaştığı için her geçen gün biraz daha popüler bir hale geliyor. Şimdi sizlere, Netflix deneyiminizi iyileştirebilecek bazı tavsiyeler vereceğiz.

Yeni başlayanlar için 6 Netflix tavsiyesi

En iyi öneriler için doğru adres: Kişisel profiliniz

Netflix'in sahip olduğu algoritma, kullanıcıların kişisel zevklerine odaklanarak çalışıyor. Yani kendi profilinizde izlediğiniz içerikler, aslında Netflix'in sizlere önereceği yeni dizi ve filmleri belirlemek için kullanılıyor. Üstelik Netflix'i ailenizle birlikte birden çok profilde kullanıyorsanız, her profil için ayrı tavsiyelerde bulunuluyor. Ayrıca izlediğiniz içeriklere olumlu ya da olumsuz görüş belirtirseniz, sizlere tavsiye edilecek içerikler de bu görüşlere göre belirleniyor.

Altyazıları dilediğiniz gibi kullanın

Netflix, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için pek çok farklı özellik sunuyor. Bu özelliklerden bir tanesi de altyazılar. Netflix aboneleri, istedikleri yapımlarda istedikleri altyazıyı kullanabiliyorlar. Üstelik Netflix, oluşturduğu altyazı sistemini özelleştirilebilir bir şekilde dizayn etti. Yani harf stilini, büyüklüğünü ya da rengini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.

Kullanacağınız kısayollarla deneyiminizi iyileştirin

Netflix'i akıllı telefon, televizyon ya da bilgisayar gibi internet erişimi olan neredeyse tüm cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Netflix, deneyimi iyileştirmek için kontrolü mümkün olduğunca kolay hale getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda eğer Netflix'i bilgisayar üzerinden kullanıyorsanız, bazı kısayollar işinizi kolaylaştırabilir. Dilerseniz hemen Netflix'te kullanabileceğiniz kısayollara yakından bakalım.

" F " tuşuna basmak: Görüntüyü tam ekrana alır.

" tuşuna basmak: Görüntüyü tam ekrana alır. " ESC " tuşuna basmak: Görüntüyü tam ekrandan çıkarır.

" tuşuna basmak: Görüntüyü tam ekrandan çıkarır. " Space " ya da " Enter " tuşuna basmak: İzlediğiniz içeriği durdurur ya da devam ettirir.

" ya da " " tuşuna basmak: İzlediğiniz içeriği durdurur ya da devam ettirir. " M " tuşuna basmak: İçeriği sessize alır.

" tuşuna basmak: İçeriği sessize alır. Ok tuşlarını kullanmak: Sağ/sol ok tuşarı içeriği ileri/geri sarar; yukarı/aşağı ok tuşları ses seviyesini değiştirir.

İçerikleri indirin, dilediğiniz zaman izleyin

Netflix'te izlemek istediğiniz içerikleri direkt olarak cihaza indirebiliyorsunuz. Böylece içerikleri Wi-Fi ağına bağlı olmadığınızda mobil internet paketini kullanmadan izleyebilirsiniz. Üstelik "Akıllı İndirme" özelliği, izleyip bitirdiğiniz bölümü otomatik olarak siliyor ve böylece cihazınızın depolama alanını şişirmiyor.

Netflix'in Türkiye'ye özel kategorisini inceleyin

Netflix, kısa bir süre önce Türkiye'ye özel bir kategori oluşturdu. "Made in Turkey" olarak isimlendirilen bu kategori, sadece platformda yer alan Türk yapımlarını içeriyor. Üstelik bu kategori altında yer alan içerikler, Netflix'in orijinal dizi ve filmlerinin yanı sıra lisansı alınmış olan tüm yerli yapımları da içeriyor. Bu sayede popüler Türk yapımlarına rahatlıkla erişebiliyorsunuz.

Çocuklarınıza özel profiller oluşturun

Netflix'in sunduğu paketler arasında "Aile" paketi de yer alıyor. Bu abonelik paketi, diğerlerinden biraz pahalı olsa da bir ailedeki tüm bireylerin benzersiz bir Netflix deneyimi yaşamasını sağlıyor. Üstelik ebeveynler, çocukları için oluşturacakları profillerle hem kendi profillerini çocuklarından gizleyebiliyor hem de çocuklarının ruh sağlıkları için uygun içerikleri filtreleyebiliyorlar.

Eğer sizler de Netflix'in yeni bir abonesiyseniz, sizlere verdiğimiz bu tavsiyelere dikkat ederek Netflix deneyiminizi benzersiz bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca Netflix Türkiye'nin haziran ayında yayınlayacağı içeriklerle ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz de sizleri burada bulunan haberimize bekliyoruz.