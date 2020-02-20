Netflix, sadece Türk yapımı içeriklerin bulunduğu yeni bir kategori oluşturdu. "Made in Turkey" olarak isimlendirilen bu kategori, dünya genelindeki Netflix abonelerine Türk yapımlarını tanıtıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Kullanıcılara binlerce içerik sunan platform, özellikle de bazı içerikleriyle dünya genelinde ses getirmeyi başardı. Ülkemizde de 1.5 milyondan fazla aboneye sahip olan Netflix, bir süredir Türk dizileriyle de gündemde olmayı başarıyor.

Netflix, geçtiğimiz dönemlerde Hakan: Muhafız ve Atiye gibi Türk dizileriyle büyük ses getirdi. Şu sıralar birden çok Türk dizisi üzerinde çalıştığı bilinen Netflix'in, ilerleyen dönemlerde 4 yeni Türk dizisinin olacağı kesinleşmiş durumda. Netflix şimdi, bu içerikleri dünya genelindeki kullanıcılara duyurmak için yeni bir kategori oluşturduğunu duyurdu. "Made in Turkey" olarak isimlendirilen bu kategoride, sadece Türk dizi ve filmleri bulunuyor.

Netflix, sadece orijinal yapımların olduğu bir mecra değil. Platformda, Netflix haricinde hazırlanmış bazı dizi ve filmler de bulunuyor. Netflix'in oluşturduğu Made in Turkey kategorisinde, Netflix'in yayın haklarını satın aldığı diğer yapımlar da bulunuyor. Yani diğer ülkelerdeki kullanıcılar, bu kategoriye girdiklerinde Hakan: Muhafız ve Atiye'nin yanı sıra Börü, Behzat Ç. ve Gora gibi yapımlara da ulaşabiliyorlar.

Netflix platformu bugün, 190 ülkede aktif olarak hizmet veriyor ve toplamda 167 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Kimi zaman global yapımların yer aldığı platformda kimi zaman da ülkeler özelinde yapımlar bulunuyor.

Netflix'in Made in Turkey kategorisi böyle görünüyor

Tamamen Türk dizi ve filmlerinden oluşan kategoride dram, aksiyon ve macera, komedi, korku, suç ve romantik komedi gibi farklı farklı alt kategoriler bulunuyor. Bu kategorileri dizi ve film bazında da ayıran Netflix, böylelikle kullanıcılar için fazlasıyla kolay erişilebilecek bir bölüm oluşturmuş durumda.

Netflix'in sadece Türk yapımlarından oluşan Made in Turkey kategorisine, burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz. Ancak buradaki içerikleri izleyebilmek için Netflix abonesi olmanız gerektiğini, Netflix'in Türkiye'deki bir aylık ücretsiz deneme sürümü aboneliğini ise iptal ettiğini unutmamak gerekiyor.