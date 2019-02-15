NFC Teknolojisini En Çok Kullanan Şirketler Belli Oldu

Akıllı telefonlarında NFC teknolojisine en çok destek veren şirketler belli oldu. Asyalı şirketlerin NFC teknolojisinden uzak durmaları dikkatlerden kaçmadı.

Yakın Alan İletişimi ya da daha çok bilinen adı ile NFC, pek çok orta ve üst seviye akıllı telefonda bulabileceğiniz bir özelliktir. NFC sayesinde bluetooth bağlantılarını kolaylıkla gerçekleştirebilir, PoS makinelerinde temassız ödeme yapabilir ya da Android Beam ile dosya paylaşabilirsiniz.

ScientiaMobile tarafından yayınlanan Mobil Genel Bakış Raporu’na göre Apple, Samsung, Sony gibi akıllı telefon üreticileri, NFC teknolojisine büyük önem veriyorlar ve 2015 yılından bu yana piyasaya sürdükleri çoğu telefonda NFC desteği sağlıyorlar. Bununla birlikte Xiaomi, OPPO, LG gibi şirketler NFC desteğini azaltmayı tercih ediyor.

Özellikle Xiaomi ve Oppo’nun küresel akıllı telefon pazarının yükselen markaları olduğunu düşünürsek bu durum şaşırtıcı gelebilir. Zira NFC, halihazırda akıllı telefon sektörüne yön veren şirketlerin kullandıkları bir teknoloji. Apple ve Samsung’a dişli rakip olmak isteyen bu şirketler NFC gibi faydalı bir teknolojiyi neden reddediyorlar?

Bunun temel nedeni, Xiaomi ve Oppo’nun genellikle giriş ve orta segment müşterileri hedefliyor olması. Dahası, her iki şirket de ana tüketici portföyünü Çin ve Hindistan’daki tüketicilerden oluşturuyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerde QR kod ile ödeme yöntemleri ise NFC’li ödeme yöntemlerinden daha yaygın olarak kullanılıyor.