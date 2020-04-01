NFC Nedir, Nasıl Kullanılır, Hangi Telefonlarda Var?

Birçok Android akıllı telefonda bulunan NFC, oldukça pratik bir özellik olsa da ne olduğu pek bilinmiyor. Biz de sizler için bu yazımızda NFC nedir, nasıl ve nerede kullanılır, hangi telefonlarda bulunur gibi soruların cevabını veriyoruz. Hoş geldiniz.

Günümüzde, teknolojinin ileri seviyede gelişmesi ve hala gelişiyor olması nedeniyle hayatımızı oldukça hızlı hale getiren ve kolaylaştıran bazı özellikler bulunuyor. Bunlardan birisi de Android telefonlarda bulunan NFC özelliği. Birçok akıllı telefonda bulunan bu özellik oldukça pratik olmasına rağmen pek fazla kullanılmıyor.

Özellikle koronavirüs salgını sırasında temassız işlemler için bu teknolojiyi yaygın şekilde kullanmak mümkün. Biz de sizler için NFC nedir, nasıl kullanılır ve hangi telefonlarda var gibi soruları cevaplayacağımız bir yazı oluşturduk. Dilerseniz yazımıza NFC nedir sorusunu yanıtlayarak başlayalım.

NFC Nedir?

NFC, Near Field Communication yani Yakın Alan İletişimi’nin kısaltmasıdır. Telefonunuzun yakınında bulunan bir başka cihazla temas etmeden iletişim kurmasını sağlar. Bunun için telefonun maksimum 4 santimetre kadar ilgili cihaza yakınlaştırılması gerekir. Kurulan kablosuz bağlantı ile yapılması gereken işlem temassız olarak gerçekleşir.

Cihazlar arasında iki yönlü bir bağlantı oluşturan NFC, her iki cihazın da birbirine basit komut bilgileri gönderip almasını sağlar. NFC bağlantısı Wi-Fi, 3G, 4.5G veya LTE gibi herhangi bir bağlantıyla birlikte çalışmaz ve bu özelliğin kullanımı herhangi bir şekilde ücrete tabi tutulamaz.

Kredi veya banka kartlarınızın bağlı olduğu mobil bankacılık uygulamasında NFC ile işlem ayarlarını görebilirsiniz. Hatta ödeme yapacağınız noktadaki pos cihazında NFC desteği varsa, kartınızı çıkartmadan temassız ödeme yapabilir. Kartlarınızı yanınızda taşımaktan kurtulabilirsiniz.

Akıllı telefonumda NFC var mı?

NFC özelliği birçok Android akıllı telefonda bulunan bir özellik olsa da bazı akıllı telefon üreticileri düşük model cihazlarına bu özelliği eklemiyorlar. Neyse ki özelliğin var olup olmadığını kontrol etmek çok da zor değil. Telefonunuzu açın ve Ayarlar > Kablosuz Ağlar ya da Ayarlar > Bağlantılar > Diğer Bağlantılar yolunu izleyin. Eğer NFC seçeneğini görüyorsanız, telefonunuzda bu özelliği kullanabilirsiniz.

NFC, Android telefonlarda nasıl çalışıyor?

Az önce de bahsettiğimiz gibi NFC, Android akıllı telefonunuz ile yakınındaki bir cihaz arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? NFC, bu bağlantıyı radyo bağlantıları aracılığıyla kuruyor ve bu şekilde veri iletip veri alıyor. Dolayısıyla iki cihazın da birbirine bağlantı kurabilmesi için NFC protokollerine bağlı kalmaları gerekmektedir.

NFC özelliği Bluetooth özelliğinden tamamen farklıdır. Dolayısıyla NFC özelliğinin çalışması için herhangi bir güç kaynağına ihtiyacı yoktur. Bunun için kredi kartlarını örnek gösterebiliriz. Eğer kredi kartınızın temassız ödeme özelliği açıksa ve NFC protokollerine sahip bir pos cihazına okutulursa, kredi kartınızda bulunan NFC özelliği aktif edilmiş olur. Dolayısıyla iki çalışan cihazda NFC kullanılabileceği gibi, pasif cihazlarda da NFC kullanılabilir.

Android akıllı telefonlar gibi aktif cihazlarda ise NFC, veri gönderip alınabilmesini sağlar. Bunun için NFC’nin 3 modu bulunur. Okuyucu ya da yazıcı modu, NFC afişlerindeki etiketlerin okunmasını sağlar. Kart emülasyonu, kartınızın telefona tanınıp daha sonra telefonunuzla direkt ödeme yapabilmenizi sağlar. Eşler arası modunda ise cihazlar arasında dosya transferi yapabilirsiniz.

NFC’nin hali hazırda sahip olduğu bazı sorunlar

Tüm Android cihazlarda NFC bulunmuyor. Dolayısıyla bazı akıllı telefon sahipleri NFC’den mahrum kalmış durumda. Ancak yine de NFC günden güne daha yaygın hale geliyor.

NFC çipleri her akıllı telefonda aynı yerde bulunmayabiliyor. Bu da NFC özelliğini kullanan ve farklı bir akıllı telefon satın alan birinin telefon üzerinde biraz araştırma yapmasını gerektiriyor.

Cihazlar arasındaki çapraz uyumluluk, özellikle bazı spesifik dosya tiplerinde evrensel olmayabiliyor.

NFC hangi işlemlerde kullanabiliriz ?

Telefon numarası almak ve göndermek,

Fotoğraf almak ve göndermek,

Belge almak ve göndermek,

Konum almak ve göndermek,

Başkasının telefonunda uygulama açabilmek,

Ödeme yapmak,

NFC etiketleriyle bağlanmak,

Bluetooth cihazlara bağlanmak

Telefon numarası alıp gönderme:

NFC ile yapılabilecek şeylerin ilki, kolay bir şekilde telefon numarası alıp gönderebilmeniz. Bunu yapabilmek için her iki telefonda da NFC özelliğinin açık olması gerekiyor. Daha sonrasında rehberi açıp paylaşmak istediğiniz numarayı bulmanız ve üstüne tıklamanız gerekecek. Bu adımdan sonra, iki telefonun NFC çiplerinin bulunduğu noktaları birbirine dayamanız yeterli olacaktır. Cihaz, paylaşmak için ekrana dokunmanızı isteyecek ve bunu yaptıktan sonra numara diğer cihaza eklenecek.

Bu özellik nerede işinize yarayabilir? Öncelikle NFC özelliğini kullanarak numara girme derdinden kurtuluyorsunuz. Bu şekilde almak istediğiniz numara yerine farklı bir numara girme ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Bunun yanı sıra fazlasıyla gürültülü bir ortamda birisinden numara almaya veya birisine numara vermeye kalkışırsanız, NFC oldukça faydalı bir özellik olacaktır.

Fotoğraf almak ve gönderme:

Günümüzde birçok mesajlaşma ve fotoğraf uygulaması bulunuyor. Birisi bizden resim istediğinde veya siz birinden fotoğraf istediğinizde bunun için bu tür uygulamalar kullanılıyor ancak bazı durumlarda uygulamayı açmak, fotoğrafı bulmak ve sonrasında atmak oldukça zaman alabiliyor.

NFC özelliğini kullanarak bu kaybedilen zamanı giderebilirsiniz. Bunun için NFC özelliği her iki telefonda da açık olmalı, bunu zaten biliyorduk. Daha sonrasında paylaşmak istediğiniz fotoğrafı açın ve iki cihazın NFC çipinin bulunduğu noktaları arka arkaya getirin. Telefonunuz yine fotoğrafı paylaşmanız için ekrana tıklamanızı isteyecektir. Ekrana tıkladıktan sonra fotoğraf diğer cihaza da kaydedilmiş olacak.

Belge almak ve gönderme:

NFC ile belge göndermek biraz zor bir işlem zira NFC, bazen göndermek istediğiniz belge yerine bu belgeyi açmanıza yarayan uygulamayı göndermeye çalışabiliyor. Bu özelliğin düzgün olarak çalışabilmesi için, öncelikle dosyayı açtıktan sonra köşedeki üç noktaya tıklayıp menüyü açmanız gerekiyor. Ardından, paylaş düğmesine tıklayarak menüde çıkan Android Beam seçeneğine tıklamanız yeterli.

Bu adımları yaptıktan sonra eğer NFC açık değilse cihaz sizden NFC özelliğini açmanızı isteyecektir. Açıldıktan sonra belgeyi göndermek istediğiniz cihazı telefonunuza yaslamanız ve çok az bir süre beklemeniz yeterli olacaktır. Ekrana bir kez dokunduktan sonra belge karşı tarafa geçmiş olacak.

İstikamet almak ve gönderme:

NFC özelliğinin bir başka işe yaradığı nokta da istikamet alıp gönderebiliyor olmak. Google Haritalar’ı açıp seçtiğiniz bir nokta ile bulunduğunuz nokta arasında bir istikamet oluşturduğunuzda bunu paylaşabilmek için NFC özelliğinin açık olduğu diğer telefona cihazı yaslamanız gerekiyor. Ardından ekrana dokunarak istikameti gönderebilirsiniz.

Başkasının telefonunda uygulama açma:

Başkasının telefonunda gördüğünüz bir uygulamayı çok beğendiyseniz, önce uygulama mağazasını açmanız, ardından uygulamanın ismini yazmanız ve sonrasında uygulamayı bulmanız gerekir. Uygulama oldukça popüler bir uygulamaysa şansınız yaver gidebilir ve uygulamayı direkt bulabilirsiniz. Ancak uygulama pek popüler değilse, mağazada bunu bulabilmek fazla zaman alabiliyor.

Sevdiğiniz bir uygulamayı paylaşmak için daha kolay bir yöntem bulunuyor: NFC. Bunu yapabilmek için cihazınızda hem NFC hem de paylaşmak istediğiniz uygulamanın açık olması gerekiyor. Daha sonra cihazları arka arkaya getirdiğiniz zaman diğer cihazda uygulamanın mağaza sayfası açılıyor. Bu şekilde istenilen uygulama kolay şekilde indirilebiliyor.

Ödeme yapma:

Kredi kartlarında da kullanılan NFC özelliği, telefonlarda da ödeme yapabilmenizi sağlıyor. Bunun için öncelikle kredi kartınızı telefonunuza kaydetmeniz gerekiyor. Android mağazasında bulunan Google Pay uygulamasını telefonunuza indirin ve kredi veya banka kartınızı bu uygulamaya kaydedin. Daha sonra temassız ödeme imkanı olan mağazalarda telefonunuzun NFC özelliğini açıp ödeme yapabilirsiniz.

NFC etiketleriyle bağlanma:

NFC etiketleri aslında küçük NFC çipleri barındıran yapıştırmalar veya etiketlerdir. Bu etiketler NFC özelliği ile okutulduğunda akıllı telefonunuza herhangi bir türde bilgi aktarabilir. Buna örnek olarak NFC etiketinin akıllı telefonunuzda bir internet adresini açabilmesi veya Wi-Fi açma, alarmı kapatma gibi çeşitli eylemleri yapabilmesi gösterilebilir.

NFC’nin bu özelliği, QR kod teknolojisinden daha pratik zira NFC için herhangi bir uygulamanın yüklenmesi ve QR kodun okutulması gerekmiyor. Dolayısıyla NFC özelliği, yapılacak şeyin daha hızlı yapılabilmesini sağlıyor.

NFC güvenli mi?

NFC iletişimi havadan ve radyo dalgalarıyla gerçekleşir. Dolayısıyla NFC özelliğinin korunması için herhangi bir güvenlik önlemi bulunmuyor. Buna rağmen, NFC özelliğinin kullanılabilmesi için cihazların dip dibe olması gerektiğinden, bu tür bir güvenlik açığı çok büyük problemlere yol açmıyor. Eğer bir hırsız sizin verilerinizi NFC aracılığıyla çalmak istiyorsa sizin 4 santimetre kadar yakınınızda olması gerekiyor.

Dolayısıyla eğer gerekmedikçe telefonunuzdaki NFC özelliğini açmazsanız, telefonunuza sahip çıkarsanız ve olası bir çalınma durumunda bu özelliğin açılmaması için telefonunuza kilit koyarsanız, NFC’nin güvensiz bir yanı yoktur.

NFC nedir, nerelerde ve nasıl kullanılır gibi sorulara cevap verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Cihazlar arasında saniyeler içerisinde iletişim kurulmasını sağlayan NFC özelliğini bundan sonra kullanıp kullanmayacağınızı veya özellikle ilgili herhangi bir endişeniz varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.