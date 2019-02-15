Samsung, Yeni Nesil Akıllı Saatlerini 'Yanlışlıkla' Duyurdu

Samsung Galaxy S10 etkinliğine adım adım yaklaşırken, Güney Koreli firma enteresan bir dikkatsizliğe imza attı.

20 Şubat'ta, San Fransisco'da gerçekleşecek olan etkinlikle birlikte, 2019 yılında Samsung'un piyasaya sunacağı amiral gemisi sınıfındaki ürünlerle karşılaşacağız. Ancak yaşanan bir talihsizlik sonrasında, etkinliğe 5 gün kala birçok ürün ortaya çıktı.

Samsung'un giyilebilir teknolojileri tanıttığı ve satış sayfasına da yönlenebilen uygulamasına gelen güncelleme sonrasında enteresan bir durum yaşandı. Galaxy S10 etkinliğinde duyurulacak olan ve Galaxy Sport adıyla beklediğimiz Samsung Galaxy Watch Active, Galaxy Fit/Fit e gibi yeni ürünler bir anda kullanıcılar tarafından görülebilir oldu.

Uygulamadan alabildiğimiz bilgilere göre Galaxy Watch Active, 40mm kalınlığında bir kayış ile geliyor ve en az iki farklı renk opsiyonu olacak. Bunun dışında çerçevede ve tasarımda bir farklılık görünmüyor.

Son olarak yine hakkında çok bir bilgimiz olmasa da Galaxy Buds'ın da 20 Şubat'ta resmen tanıtılacağını görmüş oluyoruz. Daha önce de defalarca sızdırıldığı üzere kulaklık, Galaxy S10 ile kablosuz olarak şarj edilebilecek.