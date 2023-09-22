NFT'ler üzerine yapılan yeni bir araştırma, daha geçen yıl milyonlarca dolar ödenen bu varlıkların çoğunun artık değersiz olduğunu gösterdi. 70 binden fazla koleksiyonun incelendiği araştırma, bunlardan %95'inin değerinin 0 dolar olduğunu ortaya koydu.

İnternet ortamlarındaki varlıkların blok zincirine işlenmesiyle ortaya çıkan NFT’ler, 2021 ve 2022 yıllarını kasıp kavurmuştu. Ünlü isimlerden dev şirketlere kadar birçok yerden bu dijital varlıklara milyonlarca yatırım gelmişti. Ancak zaman geçtikçe NFT’lerin popülerliği azaldı ve değeri kaybolmaya başladı.

Şimdi ise NFT’ler hakkında yeni bir araştırma yapıldı. dappGambl tarafından on binlerce koleksiyonun analiziyle gerçekleştirilen çalışma, NFT’lerin neredeyse tamamının değerinin sıfırlandığını gösterdi.

73 binden fazla koleksiyon incelendi, %95’inin artık değersiz olduğu ortaya çıktı.

dappGambl, yaptığı analizde 73 bin 257 NFT koleksiyonunu inceledi. Bunun sonucunda ise 69 bin 795’inin piyasa değerinin 0 ETH olduğu bulundu. Yani bu koleksiyonlardan %95 civarının değeri şu anda 0 dolar. Bunun yanı sıra araştırma, NFT koleksiyonlarının %79’undan fazlasının satılmadığını, yani arzı karşılayacak talebin olmadığını da buldu. Ancak bu orana pek güvenmemek gerekebilir; çünkü her isteyen kendi NFT’sini oluşturabiliyor.

Araştırma, piyasa değerine göre en popüler olan 8850 NFT koleksiyonu da inceledi. Bunlardan %18’inin değerinin 0 olduğu görüldü. %41’inin ise 5 ila 100 dolar arasında değişen değere sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu popüler koleksiyonlardan değeri 6 bin doları aşanların oranı ise %1’in altında. 2021 ve 2022’de NFT’lere milyonlarca dolar ödendiğini düşündüğümüzde bu oranın bir hayli az olduğunu görebiliyoruz.

dappGambl’ın araştırması, Justin Bieber’dan Eminem’e, Stephen Curry’den Snoop Dogg’a kadar birçok ünlü kişinin milyonlar ödediği NFT’lerin ne kadar büyük değer kaybı yaşadığının bir diğer göstergesi. 2021 ve 2022 yıllarında bu varlıkların işlem hacmi 2,8 milyar doları bulmuştu. Ancak geçtiğimiz aylarda bu sayı 80 milyona kadar düştü.