Nijerya finansal düzenleyicisi, kripto varlık endüstrisini düzenleme amacıyla bir araştırma bölümü kurdu. Yeni birim, yatırımcıları korumaya yardımcı olacak yönergeler üretmek için kripto varlık yatırımları ve ürünleri üzerinde araştırmalar yürütecek.

Nijerya Merkez Bankası'nın, bankaların kripto kuruluşları ve yatırımcılarına hizmet vermesini yasaklamasını takip eden sekiz ayın ardından, Nijerya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, dijital varlık endüstrisi için düzenlemelerde bulunmaya yardımcı olacak bir FinTek birimi kurdu.

CryptoPotato'nun haberine göre yeni birim, yatırımcıları korumaya yardımcı olacak düzenleyici yönergeler üretmek için kripto varlık yatırımları ve ürünleri üzerinde araştırmalar yürütecek. Kurumun gelişme hakkında konuşan genel müdürü Lamido Yuguda, “Yatırımcıların blokzinciri yatırımlarını korumalarına yardımcı olacak düzenlemeleri nasıl çıkarabileceğimizi görmek için bu pazara yakından bakıyoruz.” dedi.

Dijital para birimleri entegre edildiğinde düzenlemeler gerçekleştirilecek

SEC, tüm kripto varlıklarını “aksi kanıtlanmadıkça menkul kıymetler” olarak gördüğünden Yuguda, dijital para birimleri Nijerya bankacılık sistemine entegre edildiğinde kurumun düzenlemeler gerçekleştirerek adım atacağını da ekledi.

Kurum, FinTek araştırma birimini yeni kurmuş olsa da geçen yıl Nijerya Merkez Bankası (CBN) yasağından altı ay önce kripto varlık alanını düzenleme niyetini açıklamıştı. Finansal gözlemci, Eylül 2020’de sektör için düzenleyici yönergeler sağlamak için iyi bir donanıma sahip olduğunu söylemişti.