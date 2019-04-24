Nikon, renkli tasarımlarına sahip kompakt fotoğraf makinesi olan Coolpix W150'yi duyurdu. Fotoğraf makinesi, bilindik kompakt makinelere oranla pek çok özelliğe sahip.

Fotoğrafçılık alanındaki en bilindik şirketlerden olan Nikon, kompakt fotoğraf makinelerinin artık kullanılmadığı günümüzde sürpriz bir yenilikle karşımıza çıktı. Coolpix W150 isimli yeni modelini duyuran firma, kullanıcılara eski zamanları hatırlatıp yüzlerinde hafif bir tebessüm oluştururuken, yeni nesiller için de pek çok teknolojik yeniliği getirmiş. Nikon'un yeni kompakt fotoğraf makinesi modelini yakından inceleyelim.

Renkli bir tasarımla karşımıza çıkan Coolpix W150, 13.2 MP kameraya sahip. Su geçirmez özelliği bulunan fotoğraf makinesi, 10 metre derinliğe kadar dayanıklı bir şekilde tasarlanmış. Dayanıklılık konusuna değinmişken, Coolpix W150 yaklaşık 2 metrelik düşme mesafesinde sağ çıkabiliyor. Cihaz toz geçirmiyor, ayrıca -10 santigrat derece gibi soğuk havalarda da kullanabiliyorsunuz. Teknolojik anlamda da yeniliklerin kullanıldığı kompakt fotoğraf makinesinde farklı modlar bulunuyor. Bu sayede fotoğraf çekeceğiniz ortama en iyi şekilde uyum sağlayan Coolpix W150, kullanıcıların mükemmel pozları yakalaması için her imkanı da sunuyor. Kolajlar oluşturulabiliyor ve resimler üst üste çekilmiş gibi görüntülenebiliyor. Coolpix W150'de bulunan sesli kayıt özelliği ile de seyehatlerde yaşanan eşsiz anları fotoğraflayan kullanıcı, fotoğrafa ait ses kaydederek anılarını hep taze tutabiliyor.

Coolpix W150 kullanılarak, 360 derecelik geniş resim çekme açısının olduğu yukarıdaki gibi fotoğraflar çekilebiliyor. Full HD video kayıt özelliği bulunan Coolpix W150'in, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları da bulunuyor. Tüm bunların yanında, dijital yakınlaştırma yardımıyla 6 kata kadar yakınlaştırma yapabilen 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olan Coolpix W150, bu sayede fotoğrafların kalitesi düşmeden yakınlaştıma işlevini görüyor.

Tatil anılarımız için hoş bir yardımcı olacak olan Coolpix W150'in ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor. Ancak akıllı telefonların yerine kullanılabilecek bir fotoğraf makinesi olacağı kesin.