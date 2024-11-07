Nikon, sosyal medyaya uygun çekimler sunan ve fotoğrafçılığa yeni başlayanlara hitap eden aynasız kamerası Z50 II'yi tanıttı.

Nikon, yeni Z50 II aynasız kamerasını tanıttı. Nikon yeni Z50 II ile birlikte profesyonel kamerayı nasıl kullanacağını bilemeyen ve yeni başlayanlara odaklandı. Nikon sosyal medyaya hazır görünümler üreten özel film simülasyonu düğmesiyle içerik üreticilerini hedefliyor.

Z50 II, Sony, Fujifilm ve Panasonic'ten alınan birçok yeni özellikle donatılmış. Kamera, Denim, Toy Camera ve Carbon gibi 31 adet ön ayar sunan bir "Picture Control" düğmesine sahip. Nikon Imaging Cloud üzerinden "Imaging Recipes" bölümünde renk, parlaklık ve ton gibi ayarları içeren şablonlar indirilebiliyor. Video çekiminde ise Sony'nin Product Showcase özelliğine benzeyen ürün inceleme modu bulunuyor.

Nikon Z50 II özellikleri

Kamera, elektronik modda 30 fps'ye kadar JPEG çekim yapabiliyor ve mekanik deklanşörle 11 fps'de (RAW/JPEG) çekim hızlarına ulaşabiliyor. Otomatik odaklama, hayvanlar, kuşlar ve araçlar için 3D takip ile yapay zekâ modlarını içeriyor ve otomatik mod ile seçilebiliyor. Video özellikleri de oldukça geliştirilmiş durumda. Kamera, 4K 30p (kırpma yok) ve 4K 60p (1.5x kırpma) video çekimi sunuyor.

Z50 II, 20.9 megapiksel çözünürlüğe sahip ve dahili stabilizasyon bulunmuyor. Bu nedenle elektronik stabilizasyona veya dahili stabilizasyonu olan lenslere ihtiyaç duyuluyor. Nikon Z50 II, şu anda 907 dolar (yalnızca gövdesi). Nikkor Z 16-50mm f/3.5-5.6 VR kit lens ile 1,050 dolara ön siparişe açıldı.