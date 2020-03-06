Nintendo PlayStation, 1 Milyon 820 Bin Liraya Satıldı

Nintendo ile Sony iş birliğinde üretilen Nintendo PlayStation, üretildikten neredeyse 30 yıl sonra 1 milyon 820 bin liradan alıcı buldu. Bu satın alımın ardından prototip ürün, şimdiye dek satılmış en pahalı 'tek' oyun ögesi oldu.

Konsol dünyasının yaşayan efsaneleri olan Nintendo ve Sony iş birliğinde geliştirilen Nintendo PlayStation prototipi, geçtiğimiz haftalarda ilk defa açık artırmaya çıkarılmıştı. İki firmanın ortaklığı sonucu geliştirilen ancak hiçbir zaman üretime girmeyen bu konsol, bugün itibarıyla 230.700 pound (1 milyon 820 bin TL) karşılığında satıldı.

‘Ultra nadir’ olarak nitelendirilen bu prototip, ilk defa 1991 yılında üretilmiş ancak iki firma arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden rafa kaldırılmıştı. Bu anlaşmazlıkların ardından iki devin yolları ayrılmış ve Sony, 1994 yılında kendi PlayStation ürününü piyasaya sürmüştü. Rafa kaldırılan bu prototip içinse şimdi adeta küçük bir servet değerinde diyebiliriz.

Ultra nadir Nintendo PlayStation, şimdiye dek satılmış en pahalı tek oyun ögesi oldu:

Bu nadir konsolu satın alan kişi, müzayede evinin 'alıcı primi' de eklendiğinde 276.900 pound (2 milyon 190 bin TL) gibi bir miktar ödemiş olacak. Bu da Nintendo PlayStation’ı şimdiye dek satılmış en pahalı tek oyun ögesi konumuna getirecek. Bundan önceki satılan en pahalı tek oyun ögesi ise 100.150 dolardan (610 bin TL) satılan Super Mario Bros’un jelatinli versiyonu olarak biliniyordu.

'Play Station' olarak da bilinen bu servet değerindeki cihaz için hiçbir resmi oyun piyasaya sürülmese de konsol, Sony tarafından üretilmiş standart Super Famicom kartuş oyunlarını çalıştırabiliyor ve aynı zamanda CD-ROM sürücüsüne sahip. Bu noktada müzayede yetkilileri konsolda bir Mortal Kombat (SNES) oyununu test ettiklerini ve çalıştığını belirtiyorlar.

Oldukça nadir olan bu prototip, Terry Diebold adlı bir adam tarafından 2009 yılındaki bir müzayedede farkında olmadan satın alınmıştı. Daha önceleri Norveçli birinden gelen 1,2 milyon dolarlık teklifi reddettiğini söyleyen Diebold, bu konsol için zamanında yalnızca 75 dolar ödediğini de belirtiyor.