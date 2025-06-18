Bazı Nintendo Switch 2'lerde "2124-4508" hatası ortaya çıkıyor. Bu hata, cihazın çevrim içi hizmetlerden kalıcı olarak banlanmasına yol açıyor. Nintendo'ya göre ise bunun sorumlusu kullanıcıların kendisi.

Milyonlarca oyunseverin yıllarca bekledikleri Nintendo Switch 2, çok ilginç bir mesele ile gündemde. Kullanıcı geri bildirimlerine göre bazı konsollar, "2124-4508" hatası veriyorlar. Bu hatanın gösterildiği konsollar, Nintendo'nun çevrim içi hizmetlerinden kalıcı olarak yasaklanıyor. Hâl böyle olunca cihazlar, büyük oranda işlevsiz hâle geliyor. Üstelik Nintendo'ya göre bir konsolun bu hatayı vermesinin nedeni, kullanıcının ta kendisi. Peki neler oluyor?

Nintendo Switch 2'nin çevrim içi servislerden banlanmasına yol açan hata, "Mig Switch" olarak isimlendirilen bir üründen kaynaklanıyor. Bu ürün, en basit anlatımı ile Switch oyunlarının korsan olarak oynanabilmesinin önünü açıyor. Bazı oyuncularsa zaten sahip oldukları oyunların kartuşlarını kaybetmeleri durumunda sorun yaşamamak için Mig Switch kullanıyorlar. İşte Nintendo, bu özelleştirilmiş ekipmanı kullanan oyuncuların gözünün yaşına bakmayacak gibi görünüyor.

"2124-4508" kodu, konsolun kendisini banlıyor!

Nintendo Switch 2 sahiplerinin dikkat etmesi gereken esas husus, "2124-4508" kodunun donanım bazında banlama yapıyor olması. Yani cihazı sıfırlamak gibi işlemler, hatanın gösterildiği konsollarda hiçbir işe yaramıyor. Hatta şöyle bir durum var; bir YouTube kanalı, bu hatanın çözümüne ilişkin bir video yayımladı. Bu videoya göre sıfırlama işlemi yapılmadan konsolun bazı işlevleri çalışmaya devam ediyor. Sıfırlandığı zamansa herhangi bir Nintendo hesabına giriş yapılmasına izin verilmiyor.

Bu durumdan korunmanın tek yolunun Mig Switch kullanmamak olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kullanıcılar, iyi niyetli olsalar bile üçüncü taraf ekipman olarak oldukça uygun fiyata satın alınabilen özelleştirilmiş kartuşlardan uzak durmalılar. Aksi takdirde büyük heveslerle alınan konsol, tüm işlevlerini yitirebilir.