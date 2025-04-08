Nintendo'nun, Switch 2'yi öğrenmenizi sağlayan tutorial oyununu ücretsiz sunmak yerine parayla satması tepki çekti. Bir yönetici, bunun nedenini açıkladı.

Nintendo, uzun yıllardır beklenen yeni el konsolu Switch 2’yi geçtiğimiz hafta resmen tanıttı. 5 haziranda çıkacak konsol, 1080p 120 FPS dahil birçok önemli yenilikle geliyordu. Ancak lansmanıyla birlikte bazı eleştirilere de maruz kalmıştı. 450 dolarlık fiyat etiketi ve 90 dolara varan oyun fiyatları bunlardan bazılarıydı.

Şimdi ise oyuncuların tepkisini çekebilecek bir şey daha vardı. Konsolu öğrenmenizi sağlayan ve normalde sık sık ücretsiz gördüğümüz “Tutorial” oyunu parayla sunuluyordu. Fiyatı ise 10 dolardı. Tepki çeekn bu durum hakkında şirketten açıklama geldi.

Nintendo Switch 2’ye verilen “emek” nedeniyle parayla satılıyormuş

Nintendo America’dan yönetici Bill Trinen, öğrenme oyununun paralı olmasıyla ilgili IGN’e konuştu. Trinen, açıklamasında Switch 2’yi geliştirilirken verilen “emeğin” karşılığı olarak bu oyunun 10 dolarlık fiyatla sunulduğunu ifade etti. Trinen, oyunun hızlı bir tanıtımdan çok daha fazlası olduğunu, detaylarla donatıldığını, cihazın teknik detayları hakkında bilgi isteyenler için yararlı olduğunu da sözlerine eklemiş.

Bu oyunun ismi “Welcome Tour”, yani “Hoş Geldin Turu”. İsminden de anlayabileceğiniz üzere size konsolu tanıtıyor, oyunlarda nasıl çalışacağını gösteriyor ve ona alışmanızı sağlıyor. İçinde demolar, mini oyunlar ve diğer interaktif şeyler var. Şirketin paylaştığı videodan detaylarını görebilirsiniz.