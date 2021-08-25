Nirvana, 30 Yıl Önce Yayınladığı Albüm Yüzünden Davalık Oldu

Nirvana'nın 1991 yılında yayınladığı Nevermind isimli albümünün kapağında kullanılan bebek, dünyaca ünlü müzik grubuna dava açtı. Nirvana'yı çocuk pornografisi kullanmakla suçlayan ve bugün 30 yaşında olan Spencer Elden, seks işçisi gibi gösterildiğini ifade ediyor.

Dünyaca ünlü müzik grubu Nirvana, 1991 yılında yayınladığı Nevermind isimli albümü nedeniyle 30 yıl sonra davalık oldu. Davacı tarafın paraya ihtiyacı olduğunu düşündüren olayın nasıl sonuçlanacağı bilinmezken suçlanan taraf olan Nirvana grubu, şu ana dek herhangi bir açıklama yapmadı. Peki Nirvana, nasıl bir davanın tarafı oldu?

Nevermind isimli albümün kapağında, çıplak bir bebek ile oltaya takılmış olan 1 dolarlık banknot yer alıyordu. Bu bebek, Spencer Elden isimli bir kişiydi ve bugün 30 yaşında. Yıllar içerisinde aynı pozu defalarca veren, bugüne kadar da bu durumdan hiç rahatsız olmayan Elden, şimdiyse fikrini değiştirmiş durumda. Elden'ın iddiasına göre Nevermind'ın albüm kapağı, çocuk pornografisine alet edilmiş durumda.

Albüm kapağı şöyleydi

Yukarıda gördüğünüz albüm kapağı, 1991 yılında hiç de çocuk pornografisiyle ilişkilendirilmemişti. İnsanlar bu kapağın, kapitalizme bir eleştiri olduğunu düşünmüşlerdi. Spencer Elden ise 30 yıl sonra bunun böyle olmadığını düşünüyor. Hatta verdiği ifadede herkesi şaşırtan Elden, banknot detayı ile seks işçisi gibi gösterildiğini savunuyor.

Elden'ın avukatı, mahkeme heyetine yaptığı açıklamalarda "Sanıklar, Spencer Elden’in çocuk pornografisini kasıtlı şekilde ticari olarak pazarladılar ve fotoğrafın şoke edici niteliğini, kendilerini ve müziklerini tanıtmak için kullandılar." ve "Müzik endüstrisinde dikkat çekmek için yaygın olarak kullanılan bir albüm tanıtım planının önemli bir unsuru olarak çocuk pornografisini kullandılar." ifadelerine yer verdi.

Spencer Elden, aynı pozu defalarca vermişti

Para kazanmak için açıldığı düşünülen dava, talepleriyle de çok konuşulacak gibi görünüyor. Zira Spencer Elden, Nirvana'nın hayatta olan ve olmayan tüm üyeleriyle söz konusu albüm kapağının dağıtımını yapan plak şirketlerinden 150 biner dolar talep ediyor. Ancak bu davadan bir şey çıkmayacak gibi görünüyor. Zira ABD yasaları, çocukların cinselleştirilmemiş çıplak görüntülerini çocuk pornografisi kategorisine almıyor...