Nissan, yeni elektrikli otomobili Ariya Nismo'yu tanıttı. Araç, Nismo markası altında olduğu için Ariya'nın çok daha güçlü bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Nissan, bugün Japonya’da başlayan Tokyo Auto Salon etkinliğinde Nismo modellerinin en yenisini bizlerle buluşturdu. Ariya’nın Nismo versiyonu olan yeni elektrikli otomobil, Tesla Model Y Performance ile kapışmasını sağlayabilecek iddialı özelliklere sahip.

Nismo, Nissan’ın performans odaklı departmanı. Bu da Ariya Nismo’nun güçlü bir otomobil olarak geldiği anlamına geliyor. İlk kez Nismo markalı bir elektrikli görmediğimizi belirtelim. Şirket, ilk olarak 2011’de Nismo Leaf’i tanıtmıştı.

Nissan Ariya Nismo böyle gözüküyor

Ariya Nismo’ya ilk baktığımızda yakışıklı denebilecek bir görünümle geldiğini görebiliyoruz. Şirket, diğer Nismo araçlarda gördüğümüz agresif tasarım dilini bu otomobile de yansıtmış. Jantların 20 inçe çıkmasıyla tekerleklerde de boyut artırılmış.

Nissan’ın güçlü dört tekerden çekiş teknolojisi e-4ORCE’u temel alan otomobil, B6 ve B9 olmak üzere iki farklı versiyonla sunulacak. B6’da 66 kWh, B9’da ise 91 kWh batarya var. Tabii ki normal Ariya’lardan performans konusunda daha iyiler. İlk versiyon 362 beygir gücü ve 560 Nm üretirken ikincisi 429 beygir gücü ve 600 Nm tork üretiyor.

Nissan, Ariya Nismo’nun performans verilerini henüz paylaşmadı. Standart Ariya’dan daha hızlı olacağını bilsek de Tesla Model Y Performance veya Hyundai Ioniq 5 N gibi rakiplerini geçip geçmeyeceğini bilemiyoruz. 2 tonun üstünde ağırlığa sahip olan aracın menzili hakkında da bir açıklama yapılmadı.

İç mekâna baktığımızda aracın bir Nismo olduğunu anlayabiliyoruz. Kabine ve koltuklara daha sportif bir hava katıldığı görülüyor. Ayrıca araçta ilginç bir ses deneyimi sunan “Formula E” özelliği de var. Opsiyonel olacak bu özellik, aracın Formule E’den ilham alan sesler çıkartmasını sağlıyor. Nissan, özelliği Nismo Ariya’yı kullananların “heyecanını artırmak” için eklediğini söylüyor.

Nissan Ariyo Nismo’nun fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı açıklanmadı. Tüm detaylar, ileri bir tarihte duyurulacak.

Nissan'ın Ariya Nismo için paylaştığı video