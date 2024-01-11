Volkswagen, aşırı uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını açıkladı. "ID.1" olarak anılacak otomobil, 20 bin euro'dan bile ucuz olacak. Peki bu araç Türkiye'ye gelse kaç paradan satılır?

Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü, son dönemlerde ciddi bir rekabet yaşanmasına yol açtı. Markalar birer birer, mümkün olan en uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri üretmenin peşine düşmüş durumdalar. İşte o markalardan bir tanesi de Alman otomobil devi Volkswagen.

Volkswagen'in üst yöneticilerinden Kai Grünitz, şirketin yeni bir elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını doğruladı. Tasarım çalışmaları tamamlanan bu otomobil, "ID.1" olarak isimlendirilecek ve markanın en ucuz elektrikli otomobili olacak. Volkswagen bu otomobili, şehir içinde kullanım amacıyla geliştiriyor.

Volkswagen'in yeni elektriklisi, Up'ın ruhunu yansıtacak

*Volkswagen Up.

Volkswagen, Türkiye'ye getirmemiş olsa da bazı ülkelerde "Up" isimli bir şehir otomobili sattı. 2023 yılında aldığı bir kararla Up üretimini sonlandıran şirket, işte ID.1 ile bu açığı kapatmayı planlıyor. Kai Grünitz, yeni elektrikli otomobilinin Up ruhunu yansıtacağını, kullanım ve tasarım açısından benzer olacağını söyledi. Grünitz'in açıklaması, bu araçta yüksek teknolojiler bulunmayacağını gözler önüne seriyor.

Kai Grünitz, neden böyle bir otomobile ihtiyaç duyduklarına ilişkin de konuştu. Volkswagen yöneticisinin açıklamasına göre daha geniş bir müşteri tabanı oluşturmak için böyle bir araca ihtiyaç var. Müşterilerini elektrikli otomobillere çekmek istediklerini söyleyen Grünitz, uygun fiyatlı bir modelin artık zorunluluktan ibaret olduğunun altını çizdi.

Merak edenler için açıklayalım; Kai Grünitz'e göre ID.1, 2020'li yılların sonlarına doğru piyasaya sürülecek. Ancak bu tarihi biraz daha netleştirebiliriz. Markanın otomobil geliştirme süreci genel olarak 3 yıl. Aracın tasarım çalışmalarının sona erdiğini düşünecek olursak, 2026'nın sonunda bu otomobille tanışırız gibi duruyor. ID.1, 2027 yılında da küresel pazarlara ulaşmış olacaktır.

Peki Volkswagen ID.1'in fiyatı ne kadar olacak?

Kai Grünitz, Volkswagen ID.1'in 20 bin euro'dan bile ucuz bir fiyat etiketine sahip olmasını istediklerini söyledi. Bu rakam, Türkiye için de çok iyi bir seviyelere denk gelecektir. Tamam da niye?

Almanya'dan ithal edilen otomobillerde ilave gümrük vergisi uygulanmıyor. Hâl böyle olunca Volkswagen ID.1 için sadece ÖTV ve KDV'yi konuşmak durumunda olacağız. Mevcut düzenlemeye göre bu araç, yüzde 10 ÖTV diliminde (160 kW'dan daha büyük bir motor olmayacağı için) yer alır. Biz bunu Türkiye'ye uyarlarken 20 bin euro fiyat etiketi alsak bile 871.200 TL civarında bir satış fiyatı ile karşılaşırız. Bugün Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil olan Dacia Spring'in fiyatının 985.000 TL olduğunu hatırlatalım.

Fazladan 300 bin TL vergi...

Volkswagen ID.1, bizim için çok da uygun fiyatlı gibi görünmese de Almanya şartlarında ne kadar uygun fiyatlı olduğunu şöyle açıklayabiliriz:

Türkiye'de en çok satılan otomobillerden biri olan Fiat Egea Cross, Almanya'da 32 bin euro civarında fiyat etiketine sahip. Dolayısı ile ID.1, Almanya'da Egea Cross'tan bile %37,5 daha ucuz olacak. Eğer Egea Cross ile ID.1 arasındaki fiyat oranı, Türkiye'de de benzer şekilde olabilseydi ID.1'in Türkiye fiyatı yaklaşık 573 bin TL olacaktı.