Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan CES 2024'teki otomobil duyurularını bir araya getirdik.

Teknoloji tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği CES 2024, 9 Ocak'ta kapılarını açtı. Elektrikli modeller ve teknolojik yeniliklerin artmasıyla birlikte otomotiv devleri de son dönemde fuar kapsamında önemli bir konumda yer alıyor.

Fuarda otomobil markaları, geleceğin taşıtları ve teknolojileri konusunda vizyonlarını paylaştı. Şimdi birlikte bu heyecan verici gelişmelere göz atalım.

Kia, elektrikli ticari araç konseptlerini tanıttı.

Kia, yeni elektrikli platformu PBV'yi ve ticari konsept modellerini tanıttı. 2030'a kadar ticari araçlarda sektör liderliğini hedefleyen Kia, araçlarını PV1, PV5, PV5 Robotaksi ve PV7 olarak adlandırdı. PBV Platformunda seri üretime geçecek olan ilk model PV5'in üretimine 2025'te başlanması planlanıyor.

Kia, PBV platformunun modülerliği sayesinde müşterilerinin iş ihtiyaçlarına göre araç modellerini farklı boyutlarda tasarlayabilecek. Ayrıca Hyundai-Aptiv ortaklığı tarafından geliştirilen otonom sürüş sistemlerine sahip Robotaxi modelinin üretimi ise 2020'nin sonlarına doğru planlanıyor.

Sony ve Honda'nın geliştirdiği Afeela'nın son hâli.

2022 yılında iş birliğine başlayan Sony ve Honda, Afeela modelinin prototipini ilk kez geçen yılki CES fuarında tanıttı. Bu yıl tanıtılan prototip, geçen yıla göre gözle görülür bazı tasarımsal ve teknolojik değişikliklere sahip, ancak ilk gösterimde dikkat çekici olan kısım bu değildi.

Sony, Honda Mobility Afeela'nın sunumunu gerçekleştirirken aracı, PlayStation 5 oyun kolu olan DualSense'in yardımıyla getirmesi büyük ilgi çekti. 2025 yılının sonlarına doğru sipariş almaya başlayacak olan modelin ilk teslimatlarının 2026'da yapılması planlanıyor.

Honda, iki yeni konsept modelini ve yeni logosunu tanıttı.

Honda, 0 Serisi adını verdiği yeni elektrikli serisini tanıttı. Bu seride tanıtılan modeller, Saloon ve Space-Hub isimlerini taşıyor ve markanın elektrikli otomobil sektöründeki gelecek stratejilerini yansıtıyor.

0 serisinin yollardaki "kaba ve ağır" elektrikli otomobil trendine karşılık olarak "hafif, ince ve akıllı" ilkesine göre geliştirilmekte olduğu söyleniyor. 2026'dan itibaren Kuzey Amerika'da Saloon adı verilen konsepte benzeyen ilk modelin tanıtılması planlanıyor.

Ayrıca Honda, elektrikli modellerinde kullanılmak üzere tasarlanan yeni logosunu tanıttı.

1000 beygir gücündeki Mullen Five RS.

Kaliforniya merkezli Mullen markası, Tesla Model X Plaid için iddialı bir rakip sundu. Yüksek performanslı model Five RS, elektrikli araçlarda alışılmışın dışına çıkarak 2 vitesli bir şanzımana sahip, 1000 beygir gücünde dört tekerlekten çekişli bir Crossover.

0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşabilen ve 320 km/s maksimum hıza sahip olan bu modelin 2025 yılında Avrupa'da, 2027 yılında ise Amerika'da piyasaya sürüleceği açıklandı.

Hyundai, hava taksisini tanıttı.

Hyundai Motor Group'un hava ulaşımı şirketi Supernal, 2020'de tanıtılan S-A1 modelinin devamı niteliğinde olan S-A2 modelini tanıttı. 5 koltuğa sahip olan model, 1.500 feet yükseklikte saatte 120 mil hızla uçacak şekilde tasarlandı.

Şehir içi ulaşımda trafiğe takılmadan bir noktadan bir diğer noktaya hızlı bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen modelin, 2028'de hava taksi faaliyetine başlayacağı açıklandı.

Ayrıca yıllardır hidrojen yakıtlı araçlara yatırım yapan Hyundai, hidrojen enerjisini tekrar gündeme getirdi. Hidrojen enerjisi ile çalışan araçlar üretmenin ötesinde, "hidrojen toplumu" fikrinden bahsetti.

Volkswagen, araçlarına ChatGPT desteği ekliyor ve direksiyondaki fiziksel tuşlar geri geliyor.

Volkswagen'in açıklamasına göre, otomobillerine sohbet botu ChatGPT'yi 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle ekleyeceğini duyurdu. Araç ile sürücünün daha doğal bir iletişim kurabilmesi amacıyla eklenen ChatGPT, temel araç fonksiyonlarını yerine getirmenin yanı sıra genel bilgi sorularına da cevap verecek.

Ayrıca bu özelliklerin gösterildiği Golf MK8.5 GTI modelinin direksiyonundaki fiziksel tuşlar dikkat çekti. Kullanıcılar tarafından süredir üzerine konuşulan fiziksel tuş konusu çözüme kavuşmuş gibi duruyor.

Togg, T10F'i tanıttı.

Ülkemizin yerli otomobil projesi olan Togg, ikinci elektrikli otomobili olacak T10F modelini tanıttı. Araç, standart menzil arkadan itiş, uzun menzil arkadan itiş ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik veriye sahip olacak. Ayrıca modelde 2 farklı donanım paketi seçeneği sunulacak.

Togg T10F modelinin 2025 yılı içinde önce Türkiye, daha sonra ise Avrupa pazarı için satışa sunulması planlanıyor.

Xpeng AeroHT eVTOL Flying Cars: Uçan araba.

Çinli elektrikli araç firması Xpeng'in havacılık birimi AeroHT, yeni modeli eVTOL Flying Car'ı tanıttı ve bu yıl Land Aircraft Carrier'ın üretimine başlayacağını doğruladı. Land Aircraft Carrier, bir van ile elektrikli helikopterin birleşiminden oluşan bir "uçan araba".

Xpeng, sadece Çin'de yılda yaklaşık 10,000 adet Land Aircraft Carrier üretmeyi hedefliyor, ancak henüz homologasyon konusunda bir ilerleme kaydedebilmiş değiller. Buna rağmen, 2025 yılında ise seri üretime geçeceklerini belirttiler.

BMW, multimedya alanında kendini aştı ve park sorununu da çözdü.

BMW, araçlarında daha fazla video ve oyun içeriğine erişim sağlayabilecek. Bluetooth destekli oyun kontrolcüleri bağlanarak oyun oynama imkânı da sunacak. Firma, gelecekte müşterilerine bugün erişemedikleri teknolojilere de ulaşabilme imkânı sunacak. Bu teknolojiler arasında artırılmış gerçeklik ve üretken yapay zekâ kullanan araç içi sesli asistan gibi özellikler bulunuyor.

Firma ayrıca, araçlarının uzaktan kontrol edilmesine imkân tanıyacak bir sistem geliştirdi. Bu sistem, çok düşük gecikmeye sahip internet bağlantısıyla bir operatör tarafından idare edilecek. Sistem şu şekilde çalışıyor: Önceden belirlenmiş olan park alanına araç, kendi kendine gidip uygun bir boş yer arıyor ve kendini park ediyor.

Mercedes-Benz, tank dönüşü yapabilen model G Serisi prototipini gösterdi.

Mercedes-Benz, uzun zamandır beklenen elektrikli G Serisi EQG'yi 2025'te seri üretime geçirmeyi planlıyor. Şirket, bu aracın prototipini önceki yıllarda tanıtmıştı. Fuarda kamuflajlı hâliyle sergilese bile bu, EQG'ye en yakından bakışımız.

EQG'de, yüksek kapasiteli ancak ağırlığı ve boyutu nispeten küçük bir batarya teknolojisi kullanılacak. Ayrıca aracın olduğu yerde 360 derece dönüş yeteneğine "G-dönüşü" adını veren şirket, bu özelliğiyle G serisi hayranlarının ilgisini çekmeyi başarıyor.

Ayrıca Mercedes-Benz uzun zamandır üzerinde çalıştıkları MB.OS sistemini kullanmaya başlayacağını açıkladı. Bu sistem sayesinde araçlar, daha hızlı çalışan bir altyapıya, yapay zekâ destekli dijital asistana ve üç boyutlu navigasyon gibi özelliklere sahip olacak.

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