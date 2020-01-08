Nissan Eski CEO'su Atatürk Havalimanı'ndan İşte Böyle Kaçmış

Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Yetkililer şimdi, Ghosn'un Atatürk Havalimanı'ndan nasıl kaçırıldığına dair bazı güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştılar.

Bir süredir Japonya'daki evinde hapsedilen Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, geçtiğimiz günlerde Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmıştı. Yaşanan olayla ilgili hem Japonya hem de Türkiye, gerekli çalışmayı yürütüyorlar. Soruşturmanın Türkiye kapsamında birkaç kişinin gözaltına alındığını ve soruşturma kapsamında ilerleme kaydedildiğini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse bu kaçış olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Carlos Ghosn'un Atatürk Havalimanı'ndan nasıl kaçırıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, Ghosn'un uçağının bulunduğu hangarın içerisinde yaşananları ortaya çıkardılar. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, Ghosn'un içerisinde saklandığı iki büyük kutuyu ve Nissan eski CEO'sunun bir araçla Lübnan'a giden uçağa götürüldüğünü açıkça gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre Nissan eski CEO'su, saklandığı kutunun içinden çıkarak bir araca alınıyor. Pick-up olduğu düşünülen araç, bir süre yol aldıktan sonra Ghosn'u Türkiye'den Lübnan'a götüren uçağın yakınında duruyor ve Ghosn'u bu uçağa aktarıyor. Bu aktarım işlemi saniyeler sürüyor.

İşte Nissan eski CEO'sunun içlerine saklandığı o kutular

Ortaya çıkan görüntülerde yer alan kutuları yukarıda görüyorsunuz. Edinilen bilgilere göre Nissan eski CEO'su bir süre boyunca bu kutuların içerisinde saklanmış. Ardından da Ghosn, az önce paylaştığımız aracın içerisine alınmış ve ardından da uçağa görütürülmüş. Yetkililer, bu kaçış olayını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyorlar.

İşte Carlos Ghosn'un kaçışının güvenlik kameralarına yansıyan bölümleri