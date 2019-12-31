Geçtiğimiz yılın kasım ayında, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve o tarihten bu yana Japonya’nın başkenti Tokyo’da ev hapsinde tutulan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının eski CEO’su Carlos Ghosn’un, özel bir jet ile Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçtığı bildirildi.

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının kurucu CEO’su Carlos Ghosn, 2011’den bu yana haksız kazanç sağladığı ve bu gelirini sakladığı gerekçesiyle 19 Kasım 2018 tarihinde Tokyo Havalimanı’nda tutuklanmıştı. 1999 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden azledilen 64 yaşındaki iş insanı, geçtiğimiz mart ayında 9 milyon yen karşılığında serbest kalmış; ancak kısa bir süre sonra yeniden tutuklanmış ve ev hapsine alınmıştı.

Zimmetine para geçirmekle suçlanan Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının eski CEO’sunun, ev hapsinde tutulduğu Tokyo’dan sahte kimlik kullanarak özel bir jet ile Lübnan’a kaçtığı aktarıldı. Ghosn’un özel bir jet ile Türkiye üzerinden Beyrut’a uçtuğu söyleniyor.

Ghosn, yaptığı açıklamada, “Japon adalet sistemi tarafından daha fazla esir tutulmamak için artık Lübnan’dayım” ifadelerini kullandı. Adaletten değil, adaletsizlikten ve zulümden kaçtığını belirten 64 yaşındaki iş insanı, “Artık medya ile özgürce iletişim kurabilirim. Hatta bunu haftaya yapabilirim” şeklinde konuştu. Ghosn’un Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı bulunuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Ekonomi Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Ghosn’un ev hapsinden kaçtığını herkes gibi medyadan öğrendiğini ve büyük bir şok yaşadığını ifade etti.

Öte yandan Japon makamlar, Nissan’ın eski CEO’sunun ülkeden çıktığına dair ellerinde henüz somut bir delil olmadığını aktarıyor. Japonya’nın en büyük haber kanallarından NHK ise 5 yılda 44 milyon dolar zimmetine para geçirdiği söylenen Ghosn’un sahte kimlik kullanarak Lübnan’a uçtuğunu belirtiyor.