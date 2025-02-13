İddialar doğru çıktı. Honda ve Nissan'ı birleştirecek anlaşmanın resmen iptal edildiği açıklandı. İptal kararı, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle geldi.

Aralık sonlarında otomobil devleri Honda ve Nissan, birleşmeyi planladıklarına dair açıklama yapmışlardı. 2026’da tamamlanması beklenen bu birleşmenin, dünyanın en büyük 3’üncü otomobil üreticisini ortaya çıkarması bekleniyordu. Ancak geçen hafta taraflar arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı görüşmelerin iptal edildiği iddiası dolaşmaya başladı. Şirketler, şubat ortası bir açıklama yapacaklarını ifade etmişti.

O resmî açıklama bugün geldi. Honda ve Nissan’ı birleştirecek anlaşmanın resmen iptal edildiği duyuruldu.

Honda’nın Nissan’ı yan kuruluşa çevirmek istediği iddiaları doğru çıktı

İptal haberleri ilk çıktığında Honda’nın Nissan’ı bir yan kuruluşa çevirmek istediği iddia edilmişti. Resmî açıklama bunu doğruladı. Bu da anlaşma ilk duyurulduğunda paylaşılan planlar ile çelişiyor. Öyle ki ilk açıklamada iki şirketin birleşip bir holdinge dönüşeceği aktarılmıştı. Ancak Honda, bunun yerine Nissan’ı kendisine bağlı alt bir şirket yapmaya çalıştı.

Ancak Nissan, bunun gerçekleşmesini istemedi ve Honda’nın teklifini reddetti. Yaşanan tüm anlaşmazlıkların ardından da anlaşma resmen iptal edildi.

Birleşme planlarına Mitsubishi’nin de dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak iptal kararı, bunun gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. 3 marka, elektrikli araçlar için ortak çalışmalarını devam ettirecekler ancak tek bir şirket olarak birleşme işi diye bir şey artık yok. Bu anlaşma iptal olsa da gelen bilgiler, batma seviyesine gelen Nissan'ın hâlâ partner arayışında olduğunu gösteriyor. Neler yaşanacağını zaman gösterecek.