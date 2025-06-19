Telekomünikasyon devi Nokia, 6G'yi gerçeğe dönüştürmek için detaylı çalışmaların başladığını açıkladı. Ayrıca 6G'nin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulmasının hedeflendiği de duyuruldu.

Biz daha 5G’ye geçmeyi yeni yeni düşünürken dünya çapında 6G konusundaki çalışmalar şimdiden çok hızlanmış durumda. Yakın zamanda ise telekomünikasyon devi Nokia’dan bu konuda bir açıklama geldi. Şirket, geçtiğimiz hafta paylaştığı bir blog gönderisinde 6G planlarını detaylandırdı.

Nokia’nın açıklamalarına göre bu yıl itibarıyla telekomünikasyon şirketlerinin 6G üzerindeki çalışmaları ciddi anlamda artış gösterdi. 6G’nin özellikleri, 5G’deki sınırlamaların çözümleri ve çok daha fazlası bu çalışmalarda ele alındı. Şirket, yol haritasını paylaşarak 6G’nin ne zaman çıkacağını düşündüğünü de bizlerle buluşturdu.

6G, 2030’da geniş çapta çıkış yapacak

Nokia tarafından paylaşılan yol haritasına göre 6G çalışmaları önümüzdeki 4 yıl içerisinde sona erecek ve kullanıma sunulmaya hazır olacak. Öyle ki şirketin tahminlerine göre 6G teknolojisi, 2029’un son çeyreğinde dünya çapında ticari olarak kullanıcılara sunulması için ilk adımlar atılacak. 2030’da ise ilk kez kullanılmaya başlayacak. Yani 5 yıla yakın civarı süre sonra 6G’nin geleceğini söyleyebiliriz.

Nokia, Haziran 2025 itibarıyla telekomünikasyon şirketleri arasındaki mobil iletişim ortaklık projesi 3GPP kapsamında 6G üzerindeki detaylı çalışmaların başlayacağını ifade etmiş. Yıllardır devam eden araştırmaların ardından bu ay itibarıyla Prag’da başlayan toplantılar ile 6G’yi gerçeğe dönüştürmek için ilk adımlar atılmaya başlanmış.

6G altyapıları, 6G standartının neler sunacağı ve daha fazlası bu detaylı çalışmalar kapsamında ele alınacak. Tüm çalışmaların 2027’nin ilk çeyreğinde sona ermesi planlanıyor. Ondan sonra da tüm araştırma raporları paylaşılacak. Bu raporlar da daha sonra 6G'nin detaylı teknoloji unsurları ve özellikleri için kullanılacak. Tüm bu işlemlerin ardından da 2030 yılında 6G standardı herkese sunulmaya başlayacak.