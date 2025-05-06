Nokia 9000 Communicator özellikleri

Nokia'nın 1996 yılında duyurduğu "9000 Communicator" isimli telefonu, bugünkü akıllı telefonlara ilham vermesiyle biliniyor. Peki cihaz, hangi özelliklere sahipti?

Akıllı telefonlar, son 10 yıllık süreçte eşi benzeri görülmemiş seviyede gelişti. Bundan sadece 10 yıl önce dokunmatik ekran teknolojileri yeni yeni yaygınlaşıyorken günümüzde selfie kameralar, ekranların altına monte edilmeye başladı.

Ancak bazı telefonlar var ki üzerinden kaç yıl geçse de unutulmuyorlar. Mesela Nokia 9000 Communicator. İlk kez 1996 yılında adını duyduğumuz telefon, bugünkü akıllı telefonların öncüsü niteliğindeydi. Ancak gelin görün ki bu telefonun özellikleri, bugün kulağa şaka gibi geliyor.

Nokia 9000 Communicator'ün özellikleri şöyleydi

Hem iç hem dış ekranı vardı.

55 tuşlu QWERTY klavyesi vardı.

Sadece 8 MB depolama alanı bulunuyordu.

Etkileyici özellikler sunan bir yazılım desteğine sahipti.

Bugünkü telefonlardan neredeyse 5 kat daha kalındı.

Katlanabilir ekranlı telefonlarda görmeye başladığımız çift ekran, 1996 yılında kullanılmıştı!

Akıllı telefonlardaki çift ekran teknolojisi, son dönemlerde piyasaya sürülen katlanabilir ekranlı telefonlarda standart hâle geldi. Ancak Nokia, bu teknolojiyi 1996 yılında kullanmıştı. Nokia 9000 Communicator'ün dış kısmında 1.5 inç civarı küçücük bir ekran vardı. Bu ekranın hemen altında da telefonu yönetebileceğiniz bir tuş takımı yer alıyordu.

İç kısımda ise daha büyük bir ekran bizleri karşılıyordu. Akıllı telefonların öncüsü, iç kısımda 4.5 inç boyutlu bir ekrana ev sahipliği yapıyordu. 640 x 200 piksel çözünürlüğünde olan bu ekran, 8 tonlu gri LCD panelden ibaretti.

55 tuşlu QWERTY klavyesi vardı.

Teknoloji şirketleri, akıllı telefonlardaki butonları kaldırma konusunda kararlı davrandılar. Ancak Nokia 9000 Communicator, bazıları için çok daha kullanışlı bulunan tam 55 tuşlu bir QWERTY klavyeye ev sahipliği yapıyordu. Bu klavye, standart harflerin yanı sıra kişilere, takvime, notlara ve rehberdeki kişilere ulaşmayı kolaylaştıran özelleştirilmiş butonları da bünyesinde barındırıyordu.

Sadece 8 MB depolama alanı bulunuyordu.

Depolama alanı, son dönemlerde 128 GB'lik depolama alanı seçeneğinden bile vazgeçmeye başladılar. 256 GB, artık sektör için standart oldu. Ancak Nokia 9000 Communicator, sadece 8 MB depolama alanı sunuyordu. Bunun 4 MB'lik bölümü işletim sistemi tarafından kullanılıyor, 2 MB'lik bölümü uygulamaları çalıştırmak için RAM gibi kullanılıyordu. Kullanıcıya bırakılan alan ise sadece 2 MB idi.

Etkileyici özellikler sunan bir yazılım desteğine sahipti.

Nokia 9000 Communicator, "GEOS 3.0" olarak isimlendirilen bir işletim sistemine sahipti ve bu işletim sistemi, o dönemler için çığır açan özellikler sunuyordu. Yazılım geliştirme kiti (SDK) desteği bulunan işletim sistemi, bu özelliği sayesinde üçüncü taraf uygulamalar geliştirilmesini mümkün kılıyordu. Web desteğinin bile bulunduğu bu işletim sisteminde şimdiki kadar gelişmiş olmasa da çoklu görev yeteneği vardı. Örneğin e-posta uygulamasını kullanıyorken takvime geçiş yapabiliyordunuz.

Bugünkü telefonlardan neredeyse 6 kat daha kalındı.

Bugünkü akıllı telefonlara ilham veren Nokia 9000 Communicator, yaklaşık 4 cm kalınlığında olan bir cihazdı. Bugün bir iPhone 16'nın sadece 0,7 cm kalınlığında olduğunu düşünecek olursak, aradaki farkın neredeyse 6 kat olduğunu görüyoruz. Bu arada; telefonun ağırlığı ise 400 gram civarındaydı ancak bu seviye, o dönemler için oldukça kabul edilebilir durumdaydı. Örnek olması açısından; iPhone 16'nın sadece 170 gram ağırlığında olduğunu söyleyelim...