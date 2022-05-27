Nokia CEO'su Pekka Lundmark, 6G teknolojisine geçişle ilgili konuştu. 6G'nin kullanılmaya başlayacağı tarihi açıklayan Lundmark, o sürece kadar yaşanacak olanlarla ilgili tahminlerini de paylaştı...

Dünya bir süredir 5G teknolojisini tartışırken telekomunikasyon dünyasının önde gelen isimlerinden Nokia'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Nokia CEO'su Pekka Lundmark, dünyanın 6G'ye geçeceği tarihi açıkladı. Yapılan açıklamalar gerçek olursa biz daha 5G'yi görmeden pek çok ülkenin 6G'ye geçebileceğini söyleyebiliriz.

Pekka Lundmark'a göre 6G teknolojisi, 2030 yılına kadar ticari anlamda yaygınlaşmaya başlamış olacak. Ancak Nokia CEO'suna göre bu durum, dünya genelinde bazı değişikliklere yol açacak. Bu değişikliklerse öyle kolay kolay sindirebileceğimiz şeyler olmayacak.

6G gelmeden önce akıllı telefonlar tarih olacak!

Nokia CEO'suna göre 6G'nin gelişi, akıllı telefon trendini ortadan kaldıracak. Pekka Lundmark, akıllı telefonların yerini giyilebilir teknolojik ürünlere bırakacağını, yaşanacak gelişmelerle akıllı telefonlara ihtiyaç duyulmayacak hale gelineceğini tahmin ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte Lundmark'a göre 6G ile pek çok teknoloji, doğrudan insan vücuduna entegre edilecek. CEO, bunun nasıl yapılabileceğine ilişkin detay vermedi.

Türkiye, 5G teknolojisi ile bile tan anlamıyla tanışmamışken 6G ile ilgili açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Sizce dünya, Nokia CEO'su Lunmark'ın tahmin ettiği gibi bambaşka bir yere mi evrilecek? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.