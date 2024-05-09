2000'lerin başında herkesin cebinde olan Nokia, zamanında mobil dünya deviydi. Pazarın yarısından fazlasını elinde tutan bu dev, bir zamanlar yılda 100 milyon telefon satıyordu. Ancak akıllı telefonların piyasaya sürülmesiyle Nokia'nın satışları ve gelirleri dramatik bir şekilde düştü.

Yazıyı okumaya başladığınızda kafanızda çalmaya başlayan nostaljik zil sesini sizler de duyuyor musunuz? Evet, bu Nokia'nın imzası.

Peki ama nasıl oluyor da Nokia, tüm bu zorluklara rağmen hâlâ bizimle?

Nokia başlarda, dünya çapında cep telefonu pazarının yarısından fazlasını kontrol ediyordu.

2007 yılı Nokia için hem zirve yılı hem de çöküşün başlangıcıydı. iPhone'un piyasaya sürülmesiyle birlikte pazar liderliğini yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

Kendi işletim sistemleri Symbian ve daha sonra geliştirdikleri Linux tabanlı Mamo gibi projelerle fark yaratmaya çalışsalar da bu sistemler kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından yeterince benimsenmedi.

Nokia'nın donanım üzerine kurulu stratejisi, yazılım ve markalaşma konusunda geride kalmalarına neden oldu.

2010'da Microsoft ile yapılan ortaklık, Nokia'nın son çırpınışlarından biriydi.

Bu ortaklık Nokia'nın temel sorunlarını çözmekten çok, onları daha da derinleştirdi. Windows Mobile işletim sistemi, beklenen çözümü getirmedi ve donanım alanında da yetersiz kaldı.

Microsoft, Nokia'nın telefon bölümünü 7.2 milyar dolara satın aldıktan sonra bu yatırımı tamamen kayıp olarak yazdı ve Nokia'nın telefon üretim bölümünü sadece 350 milyon dolara sattı.

Microsoft'un iş birliğini sonlandırması ve Nokia'nın telefon bölümünü satması, markanın sonunu getirebilir gibi görünüyordu ancak öyle olmadı.

Telefon bölümünün satılmasından sonra Nokia, kaynaklarını ağ telekomünikasyon işine yöneltti. Bu sayede, 5G teknolojisine öncülük ederek sektördeki konumunu sağlamlaştırdı.

2017'de Fortune 500 listesine geri dönen Nokia, telekom ekipmanları alanında dünyanın üçüncü büyük üreticisi oldu.

Nokia'nın eski yöneticilerinden oluşan bir grup "HMD Global" adı altında Nokia markasını yeniden canlandırmak için yola çıktı.

Google ile iş birliği yaparak Android işletim sistemli telefonlar üretmeye başladılar. 2021'de yaklaşık 3 milyon akıllı telefon satışı yaparak küçük ama başarılı bir dönüş yaptılar.

Android işletim sistemiyle donatılan yeni Nokia telefonları, pazarın küçük ama kârlı bir bölümünü kendine yer bulmayı başardı.

Ancak geçtiğimiz aylarda HMD Global, yapmış olduğu açıklama ile birlikte artık Nokia markasını kullanmayacağını ilan etti.

Sürekli batmanın eşiğine gelen Nokia sizce bu durumdan da kurtulup tutunmaya devam edebilecek mi?

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