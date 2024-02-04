22 yıl öncesine bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Şubat 2002’de, telefondan çok oyun konsolunu andıran Nokia N-Gage duyurulmuştu. Hem konsol gibi kullanarak oyun oynayabiliyordunuz hem de telefon işlevini kullanabiliyordunuz. Kulağa oldukça işlevsel gelse de Nokia N-Gage aslında pek tutmamıştı. Daha doğrusu şöyle diyelim, Türkiye’de tutmuştu fakat dünya genelinde çok tutunamamıştı ve geliştirilen model dahil toplamda 3 milyon satabilmişti. Gelin şimdi Nokai N-Gage özellikleri nelerdi daha yakından bakalım.

Nokia N-Gage’in özelliklerinden en tuhafı, telefonla konuşmak istediğinizde yan kısmını kulağınıza götürmeniz (side talking) gerekmesiydi ve bu da garip bir görüntü oluşturuyordu. Hatta Nokia N-Gage’in bu özelliği yüzünden “taco” olarak da adlandırılıyordu. Yine de Nokia N-Gage’in diğer özelliklerine ve tasarımına baktığımızda zamanının ötesinde bir fikir olduğunu inkâr edemeyiz tabii ki.

PlayStation 1 grafiklerini cebinizdeki telefona sığdırabilen bir cihaz olan Nokia N-Gage, MP3 çalar ve radyo özelliklerine de sahipti. Bluetooth sayesinde arkadaşlarınızla oyun oynayabiliyordunuz. Ayrıca o zamanların vazgeçilmezi olan Game Boy Advance’ten ayrışması için telefon özelliği eklenmişti. Bakalım ilginç işlevleriyle ön plana çıkan Nokia N-Gage özellikleri nelerdi?

3.4MB bellek:

“50MB”lık bir bellek neye yeter ki?” diye düşünüyor olabilirsiniz ancak o dönemin şartlarını düşününce gayet yeterli bir hafıza. Üstelik kamerası bile yoktu ve sosyal medya kullanımı günümüzdeki kadar yaygın değildi. MMC bellek kartı desteğiyle de kullanılabiliyordu. Böylece hafıza konusunda bir problem yaratmıyordu.

2.1 inç ekran:

Nokia N-Gage, 2.1 inçlik bir ekranla piyasaya sürüldü. Dönemindeki diğer telefonları düşününce ortalama bir ekrana sahipti aslında. Yine de oyun oynama özelliği ön plana çıktığından ekran boyutu biraz yetersiz kalabiliyordu. Telefonun tuş takımı ise alışılanın aksine, ekranın altında değil, sağında duruyordu."Bu bir telefon mu yoksa oyun konsolu mu?" diye düşünecek olursanız oyun konsoluna daha yakındı yani.

Sony’nin de 2004 senesinde çıkardığı “PlayStation Portable (PSP)” adındaki taşınabilir oyun konsolunu hatırlarsanız Nokia N-Gage’e epey benzediğini siz de fark edeceksiniz. Hatta geçmişte bir PSP’ye sahip şanslı çocuklardansanız nostalji etkisine kapılıp biraz duygulanabilirsiniz…

1070 mAh Li-Ion çıkarılabilir batarya:

Nokia N-Gage’in bataryası, 3.5-4 saat telefonda konuşma yapmak için yeterliydi. Bekleme süresi ise 200 saat civarındaydı. Ancak burada da ortaya şöyle bir sorun çıkıyordu: İçine taktığınız oyunu her değiştirmek istediğinizde pili de çıkarmak zorundaydınız.

Gereksiz efor olmasının yanı sıra pili her çıkardığınızda saat ve tarih ayarları da sıfırlanıyordu ve en başından ayarlamak zorunda kalıyordunuz. Daha sonra Nokia N-Gage’in geliştirilmiş modeli olan Nokia N-Gage QD çıktığında oyunu değiştirmek istediğinizde pili çıkarma zorunluluğu ortadan kalktı neyse ki.

137 gram ağırlık ve 134x70x20 mm boyut:

137 gram ağırlığa ve 134 x 70 x 20 mm boyutlara sahip olan Nokia N-Gage, konsol işlevine de sahip olduğu için dönemin telefonlarına göre biraz daha kalın ve ağırdı. Yani taşınması diğer telefonlara kıyasla zor olabiliyordu.

Ancak PSP gibi oyun konsollarını düşününce aslında o kadar ağır kalmıyor. Örneğin PSP Street (PSP-E1000), 223 gram ağırlığa sahipti. Nokia N-Gage, telefon olarak kullanıldığından ağırlığı fazla gelse de konsola göre düşündüğümüzde fena bir ağırlık değil yani.

Symbian OS v6.1 işletim sistemi ve 104 MHz ARM 920T işlemci:

Kimilerine göre dönemin en başarılı işletim sistemlerinden biri olan Symbian OS, Nokia N-Gage’in de sahip olduğu işletim sistemiydi. “.sis” ve .jar” uygulamalarını destekliyordu.

Ancak eski EPOC uygulamalarını, UIQ, MOAP ya da diğer Symbian platformlarını veya Symbian v9 ve sonrası için geliştirilen uygulamalarla uyumlu değildi. Ayrıca Nokia N-Gage, tıpkı Nokia 3660 modelinde olduğu gibi 104 MHz ARM 920T işlemci ile tanıtılmıştı.

176x208 piksel çözünürlük:

Oyun oynanan bir telefon olduğunu düşündüğümüzda bir miktar düşük bir çözünürlük gibi gelebilir ancak senenin 2002 olduğunu unutmayalım. Hatta isterseniz şöyle bir karşılaştırma yapalım, yine 2003 senesinde çıkan Nokia 6600 model telefon da 176x208 piksel çözünürlüğe sahipti. iPhone 15 Plus’ın 2796x1290 piksel çözünürlüğe sahip olmasını düşününce 20 sene içinde telefonların ne kadar geliiştiğini bir kez daha anlayabiliyoruz.

İşte zamanının ötesinde bir telefon olan Nokia N-Gage’in özellikleri bu şekildeydi. Bazı teknik ve işlevsel problemleri için 2004 yılında Nokia N-Gage QD piyasaya sürüldü. Artık cihazı kapatmadan oyun kartlarını değiştirebiliyordunuz ve pil ömrü ile ekran iyileştirilmişti. 24 Şubat 2006 yılında ise Nokia N-Gage’lerin satışı tamamen durduruldu.

Siz bu telefonlardan birine sahip olmuş muydunuz veya bakıp “Keşke benim de olsa.” diye iç geçirmiş miydiniz? Yorumlarınızı merak ediyoruz.

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