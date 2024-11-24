ZTE, Nubia V70 Design ismini verdiği yeni telefonunu tanıttı. Cihaz, deri arka paneli başta olmak üzere dikkat çeken birçok özellikle geliyor.

Çinli teknoloji devi ZTE bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nubia, geçtiğimiz gün yepyeni bir telefonla karşımıza çıktı. V70 Design ismini alan ve bazı bölgelerde ZTE Blade V70 Design ismiyle satılacak olan model hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.

Nubia V70 Design, kavisli köşelere sahip bir tasarımla geliyor. Önde delikli ekran arkada ise üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Şirket, telefonun arkasında vegan deri kullanarak premium hissi verilmesini sağlamış. Zaten ismindeki “Design” da bu tasarım detaylarından geliyor. İsteyenler, cam arka panel de seçme şansına sahip.

Karşınızda Nubia V70 Design

Bütçe dostu bir cihaz olarak karşımıza çıkan telefonda, 6,7 inçlik HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD ekran görüyoruz. Şirket, telefonun işlemcisini paylaşmadı ancak tahminler, diğer V serisi cihazlardaki Unisoc T606 olduğu yönünde.

En çok dikkat çeken kısımlarından biri şüphesiz kamerası. Öyle ki telefon, “ucuz” kategorisine girmesi beklenen bir cihaz olmasına rağmen arkasında 50 MP’lik ana kamerayla geliyor. Önde ise 16 MP’lik deliğe yerleştirilen selfie kamerası mevcut.

Telefon, 4 GB RAM ve 256 GB depolama ile kullanıcılara sunulacak. 22.5W hızlı şarj destekli 5000 mAh’lik bataryayı unutmayalım. Ayrıca kutudan Android 14 tabanlı MyOS 14 ile çıkıyor. Nubia V70 Design’in fiyatı henüz açıklanmadı. Şirket, bu telefonu birden fazla pazarda çıkarmayı planlıyor. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda bilgi yok.