Numara Engelleme Nasıl Yapılır? (Android - iOS)

Başı istenmeyen aramalar ve mesajlarla dertte olanlar, telefonlarından numara engelleme işlemi yaparak kolayca bu dertten kurtulabilirler. Android ve iPhone kullanıcıları için numara engelleme işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve adım adım anlattık.

Cep telefonu numaralarımızı ister istemez bazı kurumlarla ya da internet siteleriyle paylaşıyoruz. Telefon numaramızı verdiğimiz bazı yerler bu güveni suistimal ediyor ve bilgilerimizi üçüncü kişilerle paylaşıyorlar. Bu durumda kullanıcı için numara engelleme işlemi yapmaktan başka çare kalmıyor. Numara engelleme işlemini düşündüğünüzden çok daha basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip cep telefonlarının kendilerine ait bir numara engelleme özelliği bulunuyor. Her marka cep telefonu, kullanıcılarının güvenliği adına numara engelleme işlemi yapabiliyor. Sizin için farklı telefon markalarında numara engelleme işlemi nasıl yapılır, adım adım anlattık. Eğer başka bir kullanıcı tarafından numaranızın engellediğini düşünüyorsanız, bunu anlamak için uygulayabileceğiniz yöntemi de açıkladık.

Android numara engelleme nasıl yapılır?

Samsung numara engelleme:

Samsung marka bir cep telefonu kullanıyorsanız ve istenmeyen aramalardan muzdaripseniz, yapacağınız birkaç küçük ayarlama ile numara engelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için:

Ana ekranda bulunan “Telefon” simgesine dokunun.

Sağ üst köşede bulunan butona dokunarak menüyü açın.

Menüden “Ayarlar” bölümünü açın.

“Çağrı Ayarları” seçeneğine dokunun.

“Çağrı Engelleme” ya da “Çağrı Reddetme” isimli bölümü açın.

Buraya engellemek istediğiniz numarayı yazın.

Dilediğiniz kadar numara ekleyerek engelleyebilirsiniz.

Tüm numaraları yazdıktan sonra “Kaydet” butonuna dokunun.

Samsung marka cep telefonlarında numara engellemek için kullanabileceğiniz ikinci yöntem şu şekilde:

Ana ekranda bulunan “Telefon” simgesine dokunun.

Son aramalar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı seçin.

“Diğer” menüsünü açın.

Buradan “Engelleme Ayarları”nı açın.

“Çağrı Engelleme” ve “Mesaj Engelleme” seçeneklerinden birini ya da ikisini birden seçebilirsiniz.

Numara engelleme işlemi tamam.

LG numara engelleme:

Eğer LG marka bir cep telefonu kullanıyorsanız ve arama engelleme işlemi yapmak istiyorsanız, telefonunuz üzerinden yapacağınız birkaç ayarlama ile bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ana ekranda bulunan “Telefon” simgesine dokunun.

Sağ üst köşede bulunan üst üste üç nokta simgesine dokunun.

Açılan menüden “Arama Ayarları” bölümünü açın.

Bu bölümden “Çağrı Reddetme” seçeneğine dokunun.

Karşınıza “Çağrı reddetme modu” seçenekleri çıkacak.

“Listedeki aramaları reddet” seçeneğine dokunun.

Reddilecek numaralar listeniz açılacak.

Listeye numara eklemek için sağ üst köşedeki artı butonuna tıklayın.

Dilediğiniz kadar numarayı reddedilecek numaralar listenize ekleyebilirsiniz.

HTC numara engelleme:

İstenmeyen aramalardan muzdarip olan HTC marka cep telefonu kullanıcıları da telefonlarının numara engelleme özelliği ile bu dertten kurtulabilirler. Bunun için:

Ana ekranda bulunan “Telefon” simgesine dokunun.

Sağ üst köşede bulunan üst üste üç nokta simgesine dokunun.

Açılan menüden “Arama geçmişi” bölümünü açın.

Engellemek istediğiniz numaraya dokunun ve bir süre basılı tutun.

Açılan menüdeki “Kişiyi engelle” ya da “Arayan kişi engelle” yazan seçeneğine dokunun.

Seçtiğiniz numara engellenmiş olacak.

Huawei numara engelleme:

Eğer Huawei marka bir cep telefonu kullanıyorsanız ve istenmeyen aramalardan muzdaripseniz, yapacağınız birkaç küçük ayarlama ile numara engelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için:

Ana ekranda bulunan “Telefon” simgesine dokunun.

“Kayıtlar” bölümünü açın.

Engellemek istediğiniz numaranın kayıtlı ismini arayın.

Numaraya dokunun ve bir süre basılı tutun.

Açılan menüdeki “Reddedilenler listesine ekle” seçeneğine dokunun.

Numara engelleme işlemi tamam.

iPhone numara engelleme (iOS):

iOS işletim sistemine sahip iPhone kullanıcıları da istenmeyen aramaları kolayca engelleyebilirler. Herhangi başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, telefonun sunduğu numara engelleme özelliği ile istenmeyen aramalardan kurtulmak mümkün.

Eğer engellemek istediğiniz numara kişileriniz arasında kayıtlı ise;

Ana ekrandan “Ayarlar” bölümünü açın.

“Telefon” seçeneğine dokunun.

“Arama Engelleme” bölümünü açın.

“Kişiyi Engelle” seçeneğine dokunun.

Kişi listeniz açılacak.

Buradan engellemek istediğiniz kişiye dokunmanız yeterli.

Eğer engellemek istediğiniz numara kişileriniz arasında kayıtlı değil ise;

Ana ekranda bulunan “Telefon” simgesine dokunun.

“Son aramalar” bölümünü açın.

Bu bölümden engellemek istediğiniz numarayı bulun.

Engellemek istediğiniz numaranın yanında bulunan “i” butonuna dokunun.

Açılan ekranın en altında bulunan “Bu aramayı engelle” yazısına dokunun.

Onaylayın.

Seçtiğiniz numaradan bir daha arama ya da mesaj almayacaksınız.

Numaranızın engellendiğini nasıl anlarsınız?

Elbette, her zaman siz bir numarayı engellemeyeceksiniz. Talihsiz bir durum sonucunda ya da yanlışlıkla sizin de numaranız başka bir kullanıcı tarafından engellenmiş olabilir. Numaranızın engellenip engellenmediğini anlamak için sizi engellediğini düşündüğünüz numarayı aramanız gerekiyor. SMS göndererek engellenme durumunuzu anlayamazsınız.

Sizi engellediğini düşündüğünüz numarayı aradığınız zaman yarım ya da tam bir çalma sesi duyuyorsanız ve hat meşgule düşüyorsa, bu engellediğiniz anlamına gelir. Engellendiğiniz zaman mutlaka yarım ya da tam bir çalma sesi duyarsınız ve hattın meşgul ya da kapalı olduğunu belirten bilgi mesajını duyarsınız.

Herhangi bir çalma sesi olmadan direkt meşgul ya da kapalı bilgi mesajını duyuyorsanız, engelli değilsinizdir, yalnızca karşı taraf meşguldür ya da telefonu kapalıdır. Emin olmak için bir süre sonra tekrar arayın. Unutmayın, yarım ya da tam çalma sesi duymuyorsanız, aradığınız numara tarafından engellenmiş durumda değilsiniz.

İstenmeyen aramalardan kurtulmak isteyen Android ve iOS kullanıcılarının numara engelleme işlemi için izlemesi gereken yolları detaylı olarak açıkladık. Anlattığımız adımları doğru ve sıralı bir şekilde uygulayarak siz de istenmeyen aramalardan kurtulabilirsiniz.