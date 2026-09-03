Numara Taşıma Nedir? Taahhüt, Paket ve Faturada Neler Değişiyor?

Numara taşımanın teknik tarafı sanıldığı kadar karmaşık değil. Numara aynı kalıyor, operatörler arasındaki aktarım merkezi bir sistem üzerinden yürüyor ve kullanıcıdan beklenen tek şey başvuru sırasında kimlik doğrulamasını tamamlamak.

Hattın fiziksel olarak taşındığı bir süreç bulunmuyor. Abonelik kaydı bir operatörden diğerine geçiyor, SIM kart yenileniyor ve numara yeni şebeke üzerinde çalışmaya devam ediyor. Aramalar, mesajlar ve numaraya bağlı doğrulama servisleri kısa bir aktarım aralığı dışında normal akışında ilerliyor.

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Kafa karıştıran kısım genellikle başka yerde başlıyor: Devam eden taahhüt, cihaz taksiti, kullanılmamış dakika ve internet hakları ile birlikte taşımanın ardından gelen son fatura. Kullanıcıların büyük bölümü "hat ne zaman açılır" sorusuna değil, "taahhüdüm ne olacak, aynı ay için iki kez mi ödeyeceğim" sorusuna takılıyor. Bu kalemler doğru sırayla kontrol edildiğinde geçişin maliyeti de öngörülebilir hale geliyor.

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Numara Taşıma Nedir ve Süreç Kaç Gün Sürer?

Numara taşıma, abonenin mevcut numarasını koruyarak farklı bir operatöre geçmesini sağlıyor ve başvuru onaylandıktan sonra çoğunlukla 1 iş günü içinde tamamlanıyor. Süreç, BTK'nın numara taşınabilirliği mevzuatı çerçevesinde işletilen merkezi bir sistem üzerinden yürüyor.

Başvuru tarafında bilinmesi gereken üç nokta var:

Başvuru yeni operatöre yapılıyor: Mevcut operatöre ayrıca iptal bildirimi vermek gerekmiyor, eski abonelik taşıma tamamlandığı anda kendiliğinden sonlanıyor.

Şart, hattın kendi adınıza olması: Kimlik doğrulamasının başarılı sonuçlanması yeterli. Faturalı ve ön ödemeli hatlar taşınabildiği gibi iki abonelik tipi arasında geçiş de mümkün.

Paket tercihi aynı adımda belirleniyor: Numara taşıma başvurusu sırasında yeni operatörde hangi paketle devam edileceği de seçiliyor.

Zamanlama tarafında işleyiş şöyle:

Fiili aktarım gece yapılıyor: Şebeke trafiğinin düşük olduğu bir zaman aralığında gerçekleşiyor ve hizmet kesintisi genelde birkaç dakikayla sınırlı kalıyor.

Başvuru reddedilebiliyor: Eksik bilgi, hattın başka bir kişi adına kayıtlı olması veya doğrulamanın tamamlanamaması talebi geri çeviriyor. Eksik giderildiğinde yeni başvuru yapılabiliyor.

Gecikmenin kaynağı teknik değil: Süreci uzatan şey aktarım değil, neredeyse her zaman başvuru tarafındaki eksik bilgi oluyor.

Not: Aktarım anında hattın kısa süre çekmemesi normal. Yeni SIM takıldıktan sonra cihazı yeniden başlatıp şebeke aramasının tamamlanmasını beklemek çoğu durumda yeterli oluyor.

Taahhüdünüz Devam Ediyorsa Ne Oluyor?

Taahhüt süresi dolmadan da numara taşınabiliyor, ancak geçişle birlikte cayma bedeli doğuyor. Taahhüt, hattı kilitleyen bir engel değil, erken sonlandırıldığında mali karşılığı olan bir sözleşme.

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Cayma bedelinin mantığı çoğu kişinin sandığından farklı işliyor:

Hesap kalan süre üzerinden yapılıyor: Tutar, abonelik boyunca elde ettiğiniz toplam faydayla değil, sözleşmenin bitişine kalan aylarla ilişkilendiriliyor.

Üst sınır mevzuatla çizilmiş: Bedel, kalan süre boyunca size sağlanacak fayda toplamını aşamıyor.

Zamanlama tutarı doğrudan değiştiriyor: Bitişe ne kadar az süre kaldıysa doğan bedel de o oranda küçülüyor.

Yani taahhüdün ikinci ayındaki geçişle son ayındaki geçiş, maliyet açısından aynı işlem değil.

Cihaz taksiti ise tamamen ayrı bir başlığı oluşturuyor. Kampanyayla alınan telefonun bedeli, hat aboneliğinden bağımsız bir borç olarak duruyor ve numara başka bir operatöre taşınsa bile ortadan kalkmıyor. Sözleşme koşullarına göre taksitler aynı düzende devam edebiliyor ya da kalan bakiye tek seferde faturalandırılabiliyor.

Not: Uygulama operatöre ve kampanyaya göre değiştiği için tek güvenilir yol, geçiş kararından önce mevcut operatörden güncel cayma bedelini ve kalan taksit tutarını yazılı olarak istemek. Sözlü bilgi, itiraz gerektiğinde dayanak oluşturmuyor.

Kalan Dakika, SMS ve İnternet Paketiniz Ne Oluyor?

Kullanılmamış dakika, SMS ve internet hakları yeni operatöre devredilmiyor. Bu bakiyeler mevcut operatördeki aboneliğe bağlı tanımlar olduğu için abonelik sona erdiğinde birlikte kapanıyor, yeni operatörde paket sıfırdan başlıyor.

Devredilmeyen kalemler şu şekilde:

Dönem paketindeki kalan haklar: Ay içinde kullanılmayan dakika, SMS ve GB, geçiş tarihinde siliniyor.

Sonradan yüklenen ek paketler: Dönem içinde ayrıca satın alınan internet veya konuşma paketleri, hiç kullanılmamış olsa bile iade edilmiyor.

Ön ödemeli hattaki TL bakiyesi: Ön ödemeli hatlarda yüklü kalan TL bakiyesi tutarı da yeni operatöre aktarılmıyor.

Geriye tek bir değişken kalıyor: zamanlama. Fatura döneminin hemen başında yapılan geçişte dönem ücretinin tamamına yakınını ödemiş, paketin çok azını kullanmış oluyorsunuz. Dönem sonuna yakın geçişte kayıp belirgin şekilde azalıyor. 20 GB'lık paketin 4 GB'ı kullanılmışken taşınmakla, 17 GB'ı kullanılmışken taşınmak arasındaki fark tam da bu.

Dikkat: Burada bakılması gereken tarih, faturanın son ödeme günü değil dönemin kapandığı gün. İkisi çoğu abonelikte farklı günlere denk geliyor ve karıştırıldığında geçiş, kayıp en yüksekken yapılmış oluyor.

Son Faturanız Nasıl Kesilir, Çift Fatura Öder misiniz?

Aynı dönem için iki kez ödeme yapılmıyor. Eski operatör, hizmet verdiği son güne kadar olan kullanımı faturalıyor; yeni operatörün faturalandırması ise taşımanın gerçekleştiği tarihten itibaren başlıyor. İki faturanın kapsadığı günler birbiriyle çakışmıyor.

Çift ödeme algısı genellikle takvimden kaynaklanıyor. Son fatura, taşıma tamamlandıktan sonraki normal kesim tarihinde düzenlendiği için yeni operatörün ilk faturasıyla aynı haftaya denk gelebiliyor. İkisi aynı anda gelince tablo çift ödeme gibi görünüyor, oysa kapsadıkları dönemler ayrı.

Dönem Faturayı Düzenleyen Fatura Kapsamı Taşıma tarihine kadar Eski operatör Dönem içi kullanım bedeli, varsa aşım, cayma bedeli ve kalan cihaz taksiti Taşıma tarihinden sonra Yeni operatör Yeni paketin dönem ücreti ve varsa ek kullanımlar

Son faturanın kapanmasını beklemeden otomatik ödeme talimatını iptal etmemekte fayda var. Talimat erken kapatıldığında son fatura ödenmemiş görünüyor ve gecikme kaydına dönüşebiliyor.

Numara Taşımadan Önce Yapmanız Gereken Kontroller

Geçiş öncesinde bakılacak dört kalem, sürecin maliyetini büyük ölçüde belirliyor:

Taahhüt bitiş tarihi: Sözleşmenizin kaç ay sonra sona erdiğini ve bugün itibarıyla doğacak cayma bedelini mevcut operatörünüzden teyit edin. Kalan süre kısaldıkça bu tutar da düşüyor.

Cihaz taksiti durumu: Kampanyalı cihaz aldıysanız kaç taksit kaldığını ve hat taşındığında bu borcun taksitli mi yoksa toplu mu faturalanacağını öğrenin. Bu kalem taahhütten bağımsız işliyor.

Ödenmemiş fatura ve bakiye borç: Vadesi geçmiş fatura bulunması taşıma talebinin reddedilmesine yol açabiliyor. Başvuru öncesinde hesabın borçsuz görünmesi süreci hızlandırıyor.

Kalan paket hakları ve dönem tarihi: Kullanılmamış dakika, SMS ve GB miktarını, bir de fatura döneminin hangi gün kapandığını kontrol edin. Geçişi dönem sonuna yaklaştırmak kaybı azaltıyor.

Bu dört başlığın yanıtı netleştiğinde geçişin toplam maliyeti tahmin edilebilir hale geliyor.

Numara Taşındığında Neler Değişiyor, Neler Aynı Kalıyor?

Konu Taşıma sonrası durumu Başvurudan önce yapılacak işlem Numara Değişmiyor, aynı numarayla devam ediliyor Ek işlem gerekmiyor Abonelik kaydı Eski operatörde otomatik kapanıyor İptal bildirimi vermeye gerek yok SIM kart Yeni operatörün SIM'iyle değişiyor Cihazın eSIM desteği olup olmadığını kontrol edin Devam eden taahhüt Geçişi engellemiyor, kalan süre üzerinden cayma bedeli doğuyor Bitiş tarihini ve güncel bedeli yazılı isteyin Cihaz taksiti Hattan bağımsız borç olarak sürüyor Kalan taksit sayısını ve faturalama biçimini öğrenin Kalan dakika, SMS, GB Devredilmiyor, abonelikle birlikte kapanıyor Geçişi fatura dönemi sonuna yaklaştırın Ön ödemeli TL bakiyesi Yeni operatöre aktarılmıyor Geçişten önce bakiyeyi kullanın Ödenmemiş fatura Taşıma talebinin reddine yol açabiliyor Vadesi geçmiş borç varsa kapatın

Turkcell'e Numara Taşıma Nasıl Yapılır?

Turkcell'e geçişte de süreç, tüm operatörler için ortak işleyen merkezi taşıma sistemine bağlı ilerliyor. Yani başvurunun onaylanmasından sonraki aktarım süresi operatör tercihine göre değişmiyor. Farklılaşan taraf, başvurunun hangi kanaldan yapıldığı ve SIM'in nasıl teslim edildiği oluyor.

Başvuru kanalları şöyle sıralanıyor:

Mağaza ve bayi: Turkcell mağazalarında kimlik doğrulaması yerinde yapılıyor ve SIM kart aynı ziyarette teslim ediliyor.

Dijital kanallar: Turkcell'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden başvuru oluşturulabiliyor. Kimlik doğrulaması çevrim içi tamamlanıyor, SIM kart adrese gönderiliyor. eSIM destekleyen cihazlarda fiziksel kart beklemeden aktivasyon mümkün olabiliyor.

Telefonla başvuru: Çağrı merkezi üzerinden de süreç başlatılabiliyor; doğrulama ve paket seçimi görüşme sırasında yapılıyor.

Adımlar kanaldan bağımsız olarak aynı sırayı izliyor:

Kimlik doğrulaması: Hattın başvuru sahibi adına kayıtlı olduğu teyit ediliyor.

Paket seçimi: Yeni operatörde devam edilecek paket belirleniyor.

Talebin iletilmesi: Taşıma başvurusu merkezi sisteme gönderiliyor ve onay bekleniyor.

Aktarım: Onay sonrası belirlenen zaman aralığında yeni SIM devreye giriyor, numara Turkcell şebekesinde çalışmaya başlıyor.

Kontrol: Kısa kesintinin ardından arama veya mesaj göndererek hattın açıldığı test ediliyor.

Aktivasyon sonrasında bakılması iyi olan birkaç nokta daha var:

Numaraya bağlı doğrulamalar: Bankacılık SMS'leri ve iki adımlı giriş kodlarının yeni hatta ulaştığını görmek, geçişin gerçekten tamamlandığını gösteren en pratik test.

Mobil veri: Bağlantı açılmıyorsa cihazın APN ayarlarını yenilemek çoğu durumda yeterli oluyor.

Numara taşıma kararını asıl zorlaştıran şey genellikle paket seçimi değil, zamanlama. Taahhüdün bitişine kalan süre ile fatura döneminin neresinde olduğunuz, geçişin size ne kadara mal olacağını büyük ölçüde belirliyor.