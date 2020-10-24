NVIDIA, 7424 Çekirdekli Bir Ekran Kartı Üstünde Çalışıyor

GeForce RTX 3000 serisini tanıtmasının üstünden henüz çok fazla süre geçmeyen NVIDIA'nın bu aileye yeni bir kart daha kazandıracağı iddia edildi. Buna göre yeni GPU, 7424 CUDA çekirdeğine sahip olacak.

Yakın bir süre önce RTX 3000 serisine ait üç yeni ekran kartını kullanıcılara sunan NVIDIA'nın GeForce RTX 3070 ve GeForce RTX 3080 GPU'ları arasında konumlanacak yeni bir amiral gemisi SKU üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Bu iddianın daha öncesinde de NVIDIA'nın GeForce RTX 3080 20 GB ve GeForce RTX 3070 16 GB Ampere tabanlı SKU'larının üretimini iptal ettiğine dair söylentiler çıkmıştı. Şirketin bunlar yerine yeni bir SKU üzerinde çalıştığı iddia edildi.

NVIDIA, yeni bir GPU üstünde çalışıyor

Kopite7kimi adlı bir Twitter kullanıcısı, şirketin 8 nm GA102 GPU silikon tabanlı yeni bir Ampere kart üzerinde çalıştığını ve GA102-150-KD-A1 ASIC koduna sahip olduğunu iddia etti. DSOGaming'de yer alan habere göre NVIDIA, daha önce planlanan SKU'nun AMD RX 6000 serisi Big Navi GPU'larıyla performans anlamında yarışamayacağını gördüğü için daha yüksek özellikli bir SKU üzerinde çalışmaya karar vermiş olabilir.

NVIDIA'nın bu yeni ekran kartının GeForce RTX 3070 Ti ya da GeForce RTX 3070 SUPER SKU olarak adlandırılabileceği düşünülüyor. Ancak yine de bunların henüz söylentiden öteye gitmediğini de hatırlatmak gerekiyor. Peki, GA102 silikon tabanlı kartın özellikleri neler olacak gelin hep birlikte bakalım.

Söylentilere göre GA102-150-KD-A1 GPU, 7.424 CUDA çekirdeğine ya da 58 SM/akış çoklu işlemcisine sahip olacak. Bu da çekirdek sayısının RTX 3070 8 GB GPU'dan 1536 daha fazla ya da RTX 3080 10 GB GPU'dan 1280 daha az olacağı anlamına geliyor. Yani CUDA çekirdekleri bakımından RTX 3070'ten %26 daha fazla, RTX 3080'den %9 daha az.

Kopite7kimi'nin iddialarına göre GPU, 320 bit bellek ara yüz veri hattı genişliğine sahip olacak. Ayrıca kartın, 10 GB GDDR6X VRAM'i desteklemesi de bekleniyor. Ayrıca yeni SKU'nun fiyat etiketinin ise 599 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.