Çin'de NVIDIA RTX 3080 İçin Sahte Satış Rakamları Açıklanmış

NVIDIA'nın RTX 3080 ekran kartında talebi karşılayamadığı bir gerçek. Ancak Çin'deki satıcılar, stok sorununu biraz fazla ileriye taşıdılar. Zira büyük ekran kartı üreticileri bile sattıkları ekran kartı sayısını bir hayli abartarak açıkladılar.

Teknoloji devi NVIDIA, geçtiğimiz haftalarda ilk Ampere mimarili ekran kartı serisi GeForce RTX 30'u tanıtmıştı. Şu ana kadar yalnızca 3 modeliyle karşımıza çıkan seri, eylül sonlarında raflardaki yerini almıştı. Ekran kartı serisi dünyada beğenilerek satın alınırken Çin'de durum böyle olmadı.

Çin'in en büyük perakende satış mağazalarından birisi olan JD.com, NVIDIA GeForce RTX 3080 stokuyla ve satışıyla ilgili bazı sayıları paylaştı. Mağazanın paylaştığı veriler, Asya-Pasifik bölgesinde durumun oldukça vahim olduğunu ortaya koydu. Öyle ki bölgedeki bazı satıcılar satış rakamlarında oynama dahi yapıyordu.

Sahte yorumlar bile yazılıyordu:

Bunun yanı sıra satıcılardan bazıları rakamlarda oynamanın ötesine geçerek internet sitelerinde sahte inceleme notları paylaşıyordu. Çin'in arama motoru ve sosyal medyası olan Baidu'daki bir kullanıcı, Çin pazarında bir GeForce RTX 3080'in stokunun fazlasıyla az olduğunu hazırladığı grafikle ortaya koydu.

Satıcıların işi nasıl abarttığı somutlaştırmak gerekirse JD.com, NVIDIA GeForce RTX 3080'in tam 114.410 adet sattığını söylemişti. Ancak gerçekteki satış rakamı bunun yalnızca %0.65'lik kısmını oluşturuyordu; yani 743 adetti. Bu da satıcıların ekran kartı stokunu talepten dolayı bitmiş olarak göstermelerinin önünü açıyordu.

Kullanıcılardan en fazla gerçek yorum almayı başarabilen ekran kartı üreticisi, %35,71'lik gerçeklik oranıyla Colorful'du. Üretici, toplamda 250 adet kart satmıştı. Öte yandan Gigabyte, GALAX ve ASUS, sırasıyla 150, 130 ve 50 adet ekran kartı satmıştı. Ekran kartı üreticisi ZOTAC ise yalnızca 10 adet satmış olmasına rağmen bunu 35.000 olarak göstermişti.

NVIDIA'nın GeForce RTX 3080 ekran kartının yanı sıra RTX 3070 ekran kartı da aynı stok sorunundan muzdarip durumda. Öyle ki satıcılar, ekran kartına olan talebin yalnızca %10'unu karşılayabildi. NVIDIA, ekran kartlarıyla yaşadıkları stok sorununu geçtiğimiz haftalarda kabul ederek bir açıklama paylaşmıştı.