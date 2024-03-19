Oyun karakterlerine yapay zekâ katacak NVIDIA ACE'in yeni demo'su, güvenilir ellerde diyalog bariyerini ortadan kaldırabilir.

Son zamanlarda çok büyük adımlar atarak şirket değerini arşa çıkaran NVIDIA, masaya koyduğu teknolojileri oyun dünyasına yansıtmaktan da geri kalmıyor. Bir süredir ACE teknolojisiyle gündeme gelen şirket, en son gösterdiği demo ile kalpleri çalmayı başardı. NPC’lere âdeta hayat katan bu teknoloji, rol yapma oyunlarının yanında diğer türlere de zenginlik katacak gibi görünüyor.

Özellikle de Vampire The Masquerade Bloodlines gibi her yanından diyalog fışkıran oyunlar oynamıyorsanız, NVIDIA’nın paylaştığı yeni demo sizi de etkileyecektir. Söz konusu demo’da, iz süren bir dedektifi canlandırıyoruz. Kendisine ulaşmak için de sürekli NPC’lerle görüşmemiz gerekiyor. Böyle anlatınca aklınızda L.A. Noire canlanmış olabilir fakat asıl olay bunun çok daha ötesinde.

Diyalog seçmiyoruz, konuşuyoruz!

Söz konusu demo’da mikrofon yoluyla NPC’lere sorular sorulduğunu görüyoruz. Üstelik bunu istediğimiz zaman yapabiliyor ve istediğimizi sorabiliyoruz. Normal şartlarda bu tarz oyunlar için diyalog ağaçları hazırlanır ve önümüze hazır yollar sunulur. Bunlar ne kadar çok olursa da oyuncular olarak o kadar özgür hissederiz. Fakat çok olmaları, sınırlı oldukları gerçeğini değiştirmiyor.

Yeni teknoloji de bu sınırı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Inworld AI ile ortak çalışarak ACE’i ortaya koyan NVIDIA, yapay zekâ tabanlı NPC’leri önümüze koyuyor. Bu sayede dinamik ve gerçekçi karakterlerle konuşmuş oluyoruz. Tabii siz sormadan söyleyelim; bu NPC’ler oyunla alakası olmayan soruları görmezden geliyor.

Ayrıca karakterler, yapay zekânın kafa karışıklığı yaşadığı durumlara girmedikleri için akışı da bozmuyorlar. Daha önce önceden hazırlanan diyalog ağaçlarından bahsetmiştik. Bu teknoloji, o ağaçların sayısını devasa miktarda artırıyor.

Fakat bununla birlikte unutmamamız gereken iki konu var:

İlki, sohbet olasılıkları sınırsızsa ne sormamız gerektiğini nereden bileceğiz?

Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Eğer bir oyun bizden NPC ile konuşmamızı istiyorsa, ki karakterlerle konuşarak hedefimize ulaştığımız bir dedektiflik oyununda durum bu, almamız gereken belli cevaplar vardır. Zaten önceden hazırlanmış diyaloglar da bizi oraya iter. Fakat ihtimaller sınırsız olduğunda hangi sorunun önemli olduğunu anlamak zorlaşacaktır. Öte yandan geliştiriciler de oyuncunun alması gereken bilgiyi vermesi konusunda yapay zekâya güvenmek durumunda olacak.

Tabii burada iş, kendi oyunlarına ACE’i yerleştirecek geliştiricilerin marifetine kalacak. Demo’da gösterilen oyun gibi NPC’ler üzerinden yürüyen yapımlarınsayısı çok olmadığı için devrimsel bir değişiklik görmek de henüz söz konusu değil gibi görünüyor.

İkinci olarak da bu teknoloji sadece diyalogları, mimikleri ve NPC’lerle nasıl etkileşime geçtiğinizi etkiliyor. Oynanışa bir katkısı yok.

İlk defa The Witcher 3 oynadığınızı düşünün. Oyunun sonuna kadar ilerliyor ve en sonunda da oyunu bitiriyorsunuz. Hatta yetmiyor, ek paketleri de bitiriyorsunuz. Fakat dönüp de “Şu NPC ile bi’ sohbet edemedim.” demiyorsunuz. En azından oyunda kritik olmayan karakterler için böyle şeyler düşünmüyoruz.

Skyrim VR için hâlihazırda bunu önden deneyebileceğiniz bir mod var.

Bu mod, ChatGPT desteğini karakterlere getiriyor ve istediğiniz NPC ile konuşup istediğinizi sorabiliyorsunuz. Daha sonra da NPC, yine kendi sesiyle size cevap veriyor. Bunun haricinde yapay zekâya sahip olduklarından günün saatini, nerede olduklarını biliyorlar ve etraflarındaki objelerin farkında oluyorlar.

NVIDIA ACE’in neler yapabileceğini çok daha net şekilde gösteren bu mod, farklı yapay zekâ modellerini çalıştırarak işliyor. Bu yüzden herhangi bir karaktere bir şey sorulduğunda uzun süre beklemek gerekebiliyor. Ayrıca yapay zekâ, role girmeye çalıştığı için fazla fantastik bir dille konuşuyor ve bazen de aynı sorular sorulduğunda önceki cevabı unutarak yenisini veriyor. Fakat dediğimiz gibi, bu sadece bir mod. Yine de oldukça başarılı.

Sizce NVIDIA ACE en çok hangi oyuna yakışır? “Ben hikâyeden kopup saatlerce kendisiyle sohbet ederim.” dediğiniz karakterler var mı?