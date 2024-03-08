NVIDIA, bulut oyun platformu GeForce NOW için yeni bir "G-SYNC" teknolojisi geliştirdi. "Cloud G-SYNC" isimli teknoloji, bulut üzerinden oyun oynarken yaşanabilecek takılma ve yırtılmaları engelliyor.

Ekran kartı ve GPU dünyasının bir numaralı ismi olan NVIDIA, GeForce NOW kullanıcılarını sevindirecek en yeni teknolojisini duyurdu. "Cloud G-SYNC" olarak isimlendirilen yeni teknoloji, NVIDIA'nın bazı monitörlerle destek verdiği G-SYNC teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkmış durumda. Oyuncular, bu teknoloji sayesinde GeForce NOW üzerinden oyun oynarken de ekran yırtılması ve takılma sorunlarının önüne geçecekler.

NVIDIA'nın Cloud G-SYNC teknolojisi, GeForce NOW'un bağlantı kurduğu cihazın ekran özellikleriyle oyun arasında özel bir senkronizasyon kuruyor. Bu senkronizasyon, ekran ile akıştaki oyunun uyumlu hâle getirilmesini sağlıyor. Böylelikle oyuncu, bulut üzerinden oyun oynarken de ekran yırtılması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmıyor. Üstelik NVIDIA'nın ekran gecikme süresini düşüren Reflex isimli teknolojisi de Cloud G-SYNC'de entegre olarak bulunuyor.

Cloud G-SYNC, şimdilik sadece PC'lerde kullanılabiliyor

NVIDIA Cloud G-SYNC özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync veya Apple ProMotion destekli bir ekrana sahip olmalılar. Ayrıca bu özelliğin kullanılabilmesi için kullanılan ekranın en az 60 Hz olması gerekecek. Ancak gerçekten iyi bir monitöre sahip olsanız bile kullandığınız ekran kartının en az NVIDIA GeForce 16XX olması şartı da bulunuyor. Televizyon, tarayıcı veya mobil cihazlar, bu yeni teknolojiyi desteklemeyecek.

Diyelim ki tüm bu özellikleri destekleyen bir sisteme sahipsiniz. NVIDIA Cloud G-SYNC teknolojisinden faydalanmak için Türkiye'de aktif edilmeyen Ultimate aboneliğine sahip olunması gerekecek. Çünkü bu teknoloji, Ultimate abonelik paketi için kullanılan RTX 4080 SuperPOD isimli sunucularla uygun olacak şekilde tasarlandı.