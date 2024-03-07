Yapay zekâ, yazılımcılığı bitirebilir mi henüz bilemeyiz ama NVIDIA’nın CEO’su geçtiğimiz günlerde bunu açıkça söylemişti. Peki bunu söyleyen NVIDIA CEO'su, yazılımcılara ne kadar maaş veriyor?

Jensen Huang, katıldığı bir etkinlikte “Kodlama öğrenmeyin, yapay zekâ sizin yerinize kodlayacak.” demişti. CEO’nun, kodlamanın bu kadar basitleşeceğini söylemesinin hemen ardından NVIDIA’nın, "derin öğrenme birimi için yazılım mühendisi arıyoruz" ilanı dikkat çekti.

Peki NVIDIA, yazılımcılarına ne kadar maaş veriyor?

İlk olarak CEO'nun açıklamalarından başlayalım.

CEO Huang, World Government Summit etkinliğinde yapay zekânın sayesinde insanların artık kodlama öğrenmek için zaman harcamak zorunda olmadığını belirtmişti.

Şirket, CEO'sunun yaptığı kodlama açıklamasının hemen ardından yapay zekâ projeleri için "Kıdemli Derin Öğrenme Sistemleri Yazılım Mühendisi" ilanını yayımladı.

Yıllık 176 bin ve 333,5 bin dolar arasında maaşı değişen bu görev ile birlike firma yapay zekâ alanını genişletecek gibi görünüyor. Bu gelişme sonucunda NVIDIA geleneksel kodlama yapan mühendisler ile çalışacak mı, yoksa yerini yapay zekâya mı bırakacak zaman gösterecek.

NVIDIA, kademe kademe artış gösteren bir maaş sistemine sahip.

Başlangıç seviyesi “IC1”de olan yazılımcılar, yazılımları geliştiriyor ve bunları test ediyor. NVIDIA, bu seviyedeki yazılımcılara yıllık 139 bin dolar ödüyor ve 24 bin dolarlık hisse hediye ediyor.

“IC2” seviyesindeki yazılım mühendisleriyse yıllık 152 bin dolar ve 48 bin dolarlık hisse senedi kazanıyor.

Kıdemlenme, “IC3” seviyesinden sonra başlıyor.

Bu seviyedeki yazılımcılar, projelere liderlik ediyor ve genç yazılımcılara akıl hocalığı yapıyor. Ek olarak bu seviyedekilerin veri analizi gibi önemli sorumlulukları da bulunuyor.

“IC3” seviyesindeki bir mühendis, yaklaşık 175 bin dolar ve 79 bin dolarlık hisse; “IC4” seviyesindeki bir mühendis, yıllık yaklaşık 222 bin dolar ve 133 bin dolarlık hisse senedi kazanıyor.

Şimdi gelelim tabiri caizse obabaşı olan “IC6” seviyesine…

Bu pozisyonun tüm yazılımcıların başı olmanın yanı sıra yıllık 288 bin dolar maaş ve 241 bin dolar hisse senedi gibi kazançları bulunuyor. Maaşının yüksekliğinin yanı sıra pozisyonun kritik bir konumu da bulunuyor. Baş mühendisin yapacağı en ufak bir hata bile büyük sorunlara neden olabiliyor.

Maaşlar sizleri şaşırtmış olabilir ama yan haklar daha da şaşırtacak.

NVIDIA'nın, çalışanlarına sunduğu onlarca yan hak da bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekici olanlarının arasında; yerinde sağlık hizmeti, babalık izni, diş sigortası, sınırsız hastalık izni, çalışan kredisi yer alıyor.

Peki, NVIDIA’nın çalışanlarının memnuniyeti nasıl?

Comparably derecelendirme platformuna göre, NVIDIA çoğu kategorilerde pozitif puan almış gibi görünüyor. Şirket, en düşük puanı olan orta dereceyi ise operasyonlar ve iş geliştirme alanında alıyor.

Meraklısına: NVIDIA çalışanı nasıl olunur?

Teknoloji devi NVIDIA’da çalışmak için firmanın resmî internet sitesindeki açık pozisyonları takip edip başvurmak gerekiyor. Firma, paylaştığı pozisyonlaradaki ilan şartlarına uyan kullanıcıları ekibine dâhil ediyor.

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