Microsoft ile NVIDIA arasında 10 yıllık bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ile NVIDIA GeForce NOW ve Xbox hesapları entegre edildi. Oyunseverlere sunulan yeni seçenek, daha iyi bir deneyim yaşanmasını sağlayacak.

NVIDIA'nın bulut oyun platformu GeForce NOW, bundan birkaç ay önce önemli bir gelişmeye ev sahipliği yapmıştı. Microsoft ile yapılan bir anlaşma ile Xbox Game Pass oyunlarının GeForce NOW'a gelmesinin önü açılmıştı. İlk aşamada Microsoft'un önde gelen birinci taraf oyunları, platforma eklenmişti.

Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Microsoft ile NVIDIA, iş birliğinin kapsamını genişletmek için yeni bir anlaşma yaptı. 10 yıl boyunca geçerli olacak yeni anlaşma kapsamında Xbox Game Pass ile GeForce NOW, birbirine entegre edildi. Artık NVIDIA GeForce NOW'a girmek isteyen bir kullanıcı, doğrudan Xbox hesabını kullanabilecek.

Xbox Game Pass'teki oyunlar, otomatik olarak eklenecek

NVIDIA GeForce NOW hesabına Xbox hesabını entegre eden bir oyuncu, Xbox Game Pass'teki oyunlarının doğrudan NVIDIA GeForce NOW'a eklendiğini görecek. Böylelikle NVIDIA GeForce NOW deneyimi bir parça daha iyileşmiş olacak. Tabii bunun sadece NVIDIA GeForce NOW'da desteklenen oyunları kapsadığını unutmamak gerekiyor.

Bu arada; NVIDIA ile Microsoft arasındaki tek iş birliği bu değil. İki şirket, bazı ülkelerdeki oyunseverleri memnun edecek bir kampanya daha başlattı. Bu anlaşma kapsamında 6 aylık NVIDIA GeForce NOW aboneliği satın alan kullanıcılar, 3 aylık PC Game Pass aboneliği de kazanacaklar. Türkiye için yaptığımız kontrollerde, bu kampanyanın ülkemizdeki oyuncuları kapsayıp kapsadığına ilişkin bir bilgi göremiyoruz.