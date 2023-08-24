NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun hizmeti Geforce Now'a PC Game Pass desteği geldi. Eklenen ilk oyunlar da belli oldu.

Geçtiğimiz haziran ayında, NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun servisi Geforce Now’a Microsoft’un aylık abonelik karşılığında yüzlerce oyun sunduğu Xbox Game Pass hizmetinin geleceği açıklanmıştı. Birkaç gün önce ise desteğin 24 Ağustos’ta geleceği resmen duyurlmuştu.

Beklenen gün geldi ve NVIDIA, PC Game Pass’in nihayet Geforce Now için çıkış yaptığını duyurdu. İlk oyunlar da açıklandı.

Geforce Now’a gelen ilk Game Pass oyunları

Geforce Now’a gelen ilk Game Pass oyunlarının sayısı şu an için çok fazla değil. Ancak NVIDIA, her ay yeni oyunların ekleneceğini söylüyor. Şimdilik gelen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Age of Empires: Definitive Edition

Age of Empires III: Definitive Edition

Age of Empires IV

Crusader Kings III

Dead Cells

Deathloop

Gears 5

Grounded

Mount & Blade II: Bannerlord

No Man’s Sky

Pentiment

Quake

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut

Stellaris

The Texas Chain Saw Massacre

Valheim

Warhammer 40,000: Darktide

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein II: The New Colossus

NVIDIA, yeni çıkacak büyük oyunların da önümüzdeki sonbaharda çıkar çıkmaz hizmete ekleneceğini ifade etti. Bu oyunlar arasında 27 Ekim’de çıkacak Alan Wake 2, 26 Eylül’de çıkacak Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ve 21 Eylül’de çıkacak Payday 3 yer alıyor.